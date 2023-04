Qué es de la vida de las integrantes de Bandana

En 2016, Bandana pasó por Showmatch y cantó con Wisin y Yandel en una colaboración más cercana al reggeatone. ¿Qué pasó después? ¿Qué fue de la vida de sus integrantes?

El grupo pop femenino que marcó una época en la música argentina con su triunfo en el reality televisivo Popstars en 2001, dio de qué hablar. Además, formó parte de muchas infancias y adolescencias, por lo que mucha gente se pregunta qué es de la vida de quienes formaron parte de Bandana.

Después de su disolución en 2004, cuatro de sus integrantes, Lourdes, Lissa, Virginia y Valeria, decidieron regresar en 2016 con un concierto llamado "La Vuelta". Posteriormente, lanzaron el disco "La Vuelta", donde compilaban sus 12 mejores canciones hasta el momento. Un año después, sorprendieron a todos sus seguidores incursionando en el reggaetón con el tema "Bombón", en colaboración con el puertorriqueño Wisin del ex dúo Wisin y Yandel.

En 2018, Virginia decidió abandonar la agrupación y el grupo continuó como trío lanzando el sencillo "No no no"; una manifestación en contra de la violencia de género. Recientemente, Valeria también abandonó la agrupación y quedaron como líderes: Lissa Vera y Lourdes Fernández.

Una por una, qué fue de la vida de sus integrantes

Ivonne Guzmán, la colombiana de la agrupación, continúa en el mundo de la música como vocalista de la orquesta de cumbia "La Delio Valdez". Por su parte, Virginia de Cunha, quien dejó Bandana en 2018, es cantante y vocalista del grupo Power pop V, un proyecto de los hermanos Virginia y Fernando da Cunha. "Para mí, V es el nombre de una nueva etapa de mi vida en la que estoy renaciendo en todos mis aspectos", comentó la intérprete de 41 años.

Valeria Gastaldi, otra de las ex integrantes, también ha continuado en la música, esta vez como solista. A diez años del inicio de Bandana, en 2011 lanzó su primer sencillo de su segundo disco "Contigo", llamado "Espejos", que salió a la venta en junio del mismo año y fue producido por Juan Blas Caballero. En ese mismo año, abrió un show de Miley Cyrus en el Estadio River Plate ante más de treinta mil personas.

Bandana, sin duda, fue un grupo que marcó una época en la música argentina y sigue siendo recordada por sus fans. A pesar de los cambios y la salida de integrantes, su legado sigue vivo. Sus exintegrantes continuaron en el mundo de la música, demostrando su talento y versatilidad.

Presentación de Banadan en Showmatch en 2016

Además de sus carreras musicales, las integrantes de Bandana han incursionado en otras áreas del entretenimiento. Por ejemplo, Lissa Vera ha sido conductora de televisión en programas de variedades y también ha participado en obras de teatro musicales. Lourdes Fernández, por su parte, ha incursionado en la actuación y ha participado en varias producciones de cine y televisión.

En cuanto a su impacto en la música, Bandana ha sido una influencia importante para varias generaciones de artistas en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Su estilo pop con toques de ritmos latinos ha sido una tendencia en la música latina, y muchas artistas han seguido su ejemplo.