El popular reggaetonero, Juan Luis Morera Luna, ​ más conocido como Wisin hizo una autocrítica sobre el contenido machista de sus letras y pidió perdón a las mujeres que alguna vez que sintieron ofendidas por las mismas.

El cantante tuvo su auge al principio de los 2000 con su proyecto musical junto a Yandel, con temas como "Rakata", "Besos mojados" o "Abusadora". Las letras de los temas musicales, tanto del reggaetón, trap e incluso del tango, históricamente tenían (y aún tienen) expresiones machistas. En su mayoría, hay una cosificación de las mujeres. Años después, Wisin reflexionó sobre el contenido de su obra y ofreció sus disculpas por este motivo.

"Yo llevo ya más de dos décadas en la música. Y, obviamente, la madurez que tengo hoy no es la misma que tenía al comienzo. Así es que, simplemente, lo dije en el contexto de que en aquel momento nuestras letras eran muy fuertes. Y si, en aquel momento, ofendimos a cualquier mujer, pues que nos disculpen", expresó el cantante en diálogo con Teleshow.

Ya en varias ocasiones, Wisin publicó contenido en sus redes apoyando a sus colegas mujeres de la música y celebrando su éxito. Durante la entrevista, aseguró que sintió un crecimiento personal muy grande en estos últimos años y habló de la responsabilidad por parte de los artistas y de lo que expresan en su música: "Yo entré de muy joven a la música. Y ya tengo una niña de trece años, así que lo estoy viendo todo de diferente perspectiva. Tratando de ser responsable, yo creo que esa es la palabra. Porque nosotros, los artistas, tenemos una responsabilidad muy grande en nuestros hombros. Y hay muchos niños que están consumiendo nuestra música".

"Obviamente, no dejamos la picardía, seguimos haciendo buen reggaetón, pero siempre tratando de cuidar y de enaltecer a la mujer, para que no se sienta incómoda sino que disfrute con nuestra música y sea parte de nuestro crecimiento", afirmó Wisin.

"Todas las canciones o todos los géneros musicales, de una forma u otra, en ciertos momentos tienen letras que quizá no son las mejores para enaltecer a la mujer. Esa es la verdad, no se trata del género urbano. Se trata de todos los géneros musicales. Pero, en este caso, yo me hago responsable por mi empresa. Y por eso dí mis disculpas", sostuvo Wisin y ofreció sus disculpas únicamente de su parte.

"Yo no me disculpo por todos los colegas, porque eso no me toca a mí. Yo estoy hablando de mi trabajo. Los artistas que llevamos mucho tiempo no podemos trabajar para que nuestro norte sea sólo lo económico. Y en el caso mío, ya mi norte es aportar a la música", finalizó.