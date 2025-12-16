Kia presentó el nuevo Seltos con importantes mejoras: ¿Cuándo llega a Argentina?

Cuándo llega el nuevo Kia Seltos a Argentina.

Kia acaba de presentar en Corea del Sur la nueva generación de la Seltos, un SUV del Segmento B que promete dar un salto importante en diseño, tecnología y mecánica. Se espera que este modelo llegue a los mercados asiáticos durante 2026 y que desembarque también en Argentina en 2027.

La renovada Seltos creció en dimensiones y adoptó un estilo mucho más moderno y sofisticado, alineándose con la línea global de Kia. El objetivo de la marca coreana es que esta nueva generación tenga un alcance más internacional que el modelo original, que hasta ahora se vendió con diferentes configuraciones según el país.

En algunos mercados, la Seltos ofrecerá versiones con equipamientos premium, incluyendo colaboraciones con reconocidas marcas de audio como Harman Kardon y Bose. Esto apunta a un público más exigente que busca tecnología y confort en un SUV compacto.

En cuanto a la mecánica, la gama se amplía notablemente. La oferta incluirá un motor 2.0 naftero con 149 CV y 179 Nm, un 1.6 turbonaftero con 180 CV y 265 Nm y una versión 1.6 turbo “alta potencia” que entrega 193 CV y 265 Nm. Además, se incorporan nuevas transmisiones automáticas: una caja de doble embrague de siete marchas y otra con convertidor de par y ocho velocidades, junto con la clásica manual de seis.

Cuándo llegará la nueva Kia Seltos al país

Un dato destacado es que esta generación será la primera en ofrecer tracción integral, combinada con un eje trasero multibrazo y tres modos de manejo off-road para nieve, barro y arena. Esto amplía el potencial de la Seltos para quienes buscan un SUV más versátil y aventurero.

Las dimensiones también cambian: ahora mide 4,43 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,60 de alto, con 2,69 metros entre ejes. Es un crecimiento que se traduce en un habitáculo más amplio y un baúl de 536 litros con doble piso. Puertas adentro también replica el estilo de los Kia eléctricos, con un tablero moderno y minimalista, de formato horizontal.

En Argentina, este modelo llegará en el 2027 aunque todavía no se reveló que configuración específica será la que llegará, pero se sabe que hasta entonces se mantendrá a la venta el modelo actual con motor 1.5 naftero de 113 CV y 144 Nm, tracción delantera y caja automática CVT. Su precio ronda los 36 mil dólares, aunque en diciembre se ofrece con un descuento que lo baja a 34 mil.