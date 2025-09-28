El nuevo modelo deportivo que quiere dominar el mercado argentino.

El 2025 trajo una renovación importante en el segmento SUV en Argentina, con lanzamientos que apostaron fuerte a la tecnología, el confort y el diseño. En este contexto, el nuevo Kia Sportage se posiciona como un jugador clave gracias a una propuesta que combina estilo, potencia y seguridad.

Este SUV mide 4685 mm de largo, 1865 mm de ancho y 1680 mm de alto, sumando 15 mm más en la versión tope de gama. Su distancia entre ejes es de 2755 mm, con una suspensión delantera McPherson y trasera Multilink, además de llantas de 18 pulgadas que le aportan un aire robusto y moderno.

El diseño es uno de los puntos que más llama la atención. La renovada estética exterior presenta una parrilla imponente y las clásicas líneas de Kia, conocidas como “nariz de tigre”, que junto a los tonos plateados y oscurecidos de las llantas le dan un look futurista y elegante.

La versión X-Line, la más equipada, ofrece detalles premium como pedalera deportiva, puertos USB-C, retrovisor electrocrómico y sensores de lluvia, crepuscular y parabrisas acústico. Además, los asientos de cuero ecológico garantizan comodidad y calidad, con regulación lumbar, calefacción, ventilación y ajuste electrónico.

El conductor puede almacenar dos posiciones diferentes del asiento, lo que facilita alternar entre perfiles sin tener que reconfigurar la postura cada vez. La tecnología también está muy presente: cuenta con dos pantallas de 12,3 pulgadas, una para el instrumental y otra para la multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. El techo panorámico y la gran visibilidad completan el ambiente interior.

En cuanto a motorización, la versión tope de gama monta un motor 2.0L turbodiésel CRDI que entrega 183 CV a 4000 rpm y 416 Nm a 2750 rpm, acoplado a una caja automática de ocho velocidades con convertidor de par y tracción integral Dynamax. La opción de entrada, llamada EX, ofrece un motor 2.0L naftero MPI con 154 CV y 192 Nm, caja automática de seis marchas y tracción 4x2.

Cuál es el precio del nuevo modelo de KIA

Al volante, el Sportage se siente dócil y fácil de maniobrar, con un confort ideal para viajes largos. La combinación del motor y la caja genera una conducción suave y eficiente, con un aumento notable en potencia y torque respecto a modelos anteriores. Además, ofrece distintos modos de manejo para adaptarse a terrenos como nieve, barro o arena.

En materia de seguridad, el SUV está equipado con seis airbags, sistema antibloqueo de frenos (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), control de arranque y descenso en pendiente, y asistencia de estabilidad para trailer. Con un precio sugerido de US$62.000 para la versión X-Line y US$48.000 para la EX, el nuevo Kia Sportage ofrece un paquete completo que combina diseño, confort, tecnología y seguridad para competir con fuerza en el mercado argentino.