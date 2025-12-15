El nuevo Porsche eléctrico que llegó al país: precio y detalles

Cómo es el nuevo Porsche eléctrico que llegó a Argentina.

Desde Atlanta, Estados Unidos, Porsche presentó la nueva Cayenne Electric, la cuarta generación de su SUV grande que ya llegó al mercado argentino. Esta versión eléctrica convivirá con la tercera generación que mantiene motores de combustión e híbridos, ofreciendo así una gama variada para distintos gustos y necesidades.

El lanzamiento en el Porsche Experience Center de Atlanta reunió a la prensa latinoamericana. Desde la empresa reconocieron que la inversión millonaria en vehículos eléctricos no se tradujo en ventas tan rápidas como esperaban, y que la cancelación de la prohibición europea para autos a combustión en 2030 modificó sus planes.

En este contexto, Porsche mantiene el desarrollo de modelos eléctricos como la Cayenne Electric y el próximo 718 Electric, pero seguirá ofreciendo versiones con motores tradicionales para no perder mercado.

La cuarta generación de la Cayenne Electric ya está disponible en Argentina en dos versiones: la estándar con batería de 113 kWh, 408 caballos, 835 Nm y 691 kilómetros de autonomía, y la Turbo Electric con 857 caballos, 1.500 Nm y 669 kilómetros. Los precios oscilan entre 220.300 y 319.900 dólares, posicionándose en el centro de la gama junto a las versiones de combustión, que van de 185.700 a 473.000 dólares.

Cómo será la venta del nuevo Porsche en Argentina

En Argentina, Porsche sabe que las ventas de la Cayenne Electric serán limitadas frente a las versiones tradicionales, pero apunta a competir con modelos como el Mercedes-Benz EQE y Audi Q8 E-Tron. Además, la marca destaca la tecnología avanzada del vehículo, especialmente el interior con tres pantallas enormes: tablero, multimedia y una pantalla táctil para el acompañante, que permite desde mapas hasta proyección de películas o videojuegos.

Una innovación destacada es el Inductive Charger, una "alfombrita" para carga inalámbrica que se puede usar en el garage sin cables. Esta tecnología, capaz de entregar una velocidad de carga de 11 kW, estará disponible en mercados latinoamericanos como México y Puerto Rico, donde ya funciona el sistema Porsche Connect para conectar el auto a la nube y ofrecer funciones online al conductor.

Por otra parte, Porsche confirmó que la Cayenne Electric tendrá en el futuro versiones con motores a combustión e híbridos enchufables, manteniendo así una oferta híbrida para diferentes gustos. También anunciaron una nueva SUV tope de gama, enfocada en el máximo lujo y confort, destinada especialmente al mercado estadounidense, con competidores como la Cadillac Escalade.

En cuanto a la marca en Argentina, Porsche está cerrando 2025 con más de 70 unidades patentadas, marcando un crecimiento anual del 350%. Esto fue posible gracias a la liberación de importaciones, acceso a divisas y reducciones impositivas que bajaron los precios hasta 156 mil dólares.