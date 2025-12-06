La receta fácil y económica del vitel toné de pollo para la mesa de Navidad.

El vitel toné es un clásico indiscutido de las Fiestas, pero no siempre el presupuesto acompaña. Por eso esta receta con pollo se vuelve la alternativa perfecta para mantener la tradición sin gastar de más.

Conserva el espíritu del plato original gracias a su salsa cremosa de atún y, además, permite dejar todo listo el día anterior. Ideal para organizarse mejor y disfrutar la mesa navideña sin estrés.

La receta del vitel toné de pollo

Ingredientes (6 porciones)

Para el pollo:

2 pechugas grandes sin piel.

1 litro de agua.

1 cebolla chica en cuartos.

1 zanahoria en rodajas grandes.

1 hoja de laurel.

Sal y pimienta.

Para la salsa toné:

1 lata de atún escurrido.

4 anchoas (opcional pero tradicional).

3 cucharadas de mayonesa.

3 cucharadas de queso crema.

2 cucharadas de crema de leche (opcional).

1 cucharada de queso rallado.

1 cucharadita de mostaza.

1 cucharada de jugo de limón.

Un puñado de alcaparras.

Agua o caldo de cocción del pollo (para aligerar).

El vitel toné de pollo se conserva hasta dos días en heladera.

Para decorar:

2 huevos duros en rodajas.

Alcaparras extra.

Aceitunas verdes o negras.

Perejil picado.

Preparación paso a paso del vitel toné de pollo

1. Cocinar el pollo

Colocá las pechugas en una olla con agua, cebolla, zanahoria, laurel, sal y pimienta. Herví, bajá el fuego y cociná 20–25 minutos hasta que estén tiernas. Dejalas enfriar dentro del caldo para que no se sequen.

2. Cortar o desmenuzar

Retirá el pollo y conservá parte del caldo. Podés filetearlo finito —imitando el estilo del peceto— o desmenuzarlo para una presentación más rústica. Acomodalo en una fuente.

3. Hacer la salsa toné

Procesá el atún, las anchoas, la mayonesa, el queso crema, la crema de leche, el queso rallado, la mostaza, el jugo de limón y algunas alcaparras. Sumá caldo de pollo de a poco hasta lograr una crema suave y fluida.

4. Ajustar sabor

Probá la salsa y equilibrá sal, pimienta y limón. Las anchoas y el queso ya aportan potencia, así que andá con calma.

5. Montar el plato

Cubrí bien el pollo con la salsa. Podés reservar un poco para servir aparte. Mové la fuente para que la mezcla se distribuya entre las capas.

6. Enfriar

Llevá a la heladera al menos 2 horas, idealmente de un día para el otro. El frío intensifica los sabores y mejora la textura.

7. Decorar antes de servir

Sumá rodajas de huevo duro, alcaparras, aceitunas y perejil. Serví bien frío.

Si querés comparar versiones, existen recetas tradicionales, light y hasta veganas que podés combinar con esta opción económica de pollo. Para un toque más intenso, agregá un poco de queso azul y si buscás aligerar la salsa, reemplazá la crema por yogur natural. Se conserva hasta dos días en heladera, bien tapado.