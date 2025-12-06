Colapinto largará 20° en el GP de Abu Dhabi y se lamentó tras la última Qualy del 2025: "Peleando"

Colapinto largará 20° en Abu Dhabi: cómo quedó la grilla para el último GP del año

Franco Colapinto tuvo otra jornada para el olvido en la Fórmula 1 este sábado 7 de diciembre en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi que tendrá lugar el domingo. Después de las jornadas de práctica libre del viernes, el piloto argentino de Alpine tuvo la oportunidad de quedar lo más adelante posible en la Qualy, pero no lo logró. Finalmente, en medio de la pelea por el campeonato entre los dos McLaren y Max Verstappen con su Red Bull, el pilarense saldrá desde el último lugar de la grilla.

Por supuesto, todos los ojos están puestos en la definición que protagonizarán Lando Norris (408 puntos), Oscar Piastri (396) y el mencionado neerlandés (392). Este último está obligado a ganar y que los mencionados rivales no queden en el podio o depender de otro resultado si no resulta triunfador. Por su parte, Colapinto buscará hacer un mejor trabajo este domingo después de que le anulen dos tiempos por salir del límite de la pista y así lo reconoció ni bien terminó la clasificación.

Problemas para Colapinto en la Qualy de Abu Dabi: dos tiempos borrados y último lugar

"No tenía grip atrás otra vez, estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito y es muy díficil. Es raro, en la FP1 arranqué bien, mejoré. No entiendo bien. Hay que trabajar para mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera. Obviamente que no es como quería terminar el año. Hay que trabajar para hacer una buena carrera y ojalá que sea un mejor día", esbozó el piloto argentino acerca de lo sucedido este sábado.

Cómo será la largada del último Gran Premio del año en la Förmula 1: Colapinto 20° y Verstappen se quedó con la pole

Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). George Russell (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Fernando Alonso (Aston Martin). Gabriel Bortoletto (Kick Sauber). Esteban Ocon (Haas). Isack Hadjar (RB). Yuki Tsunoda (Red Bull). Oliver Bearman (Haas). Carlos Sainz (Williams Racing). Liam Lawson (RB). Kimi Antonelli (Mercedes). Lance Stroll (Aston Martin). Lewis Hamilton (Ferrari). Alexander Albon (Williams Racing). Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine).

La grilla para el Gran Premio de Abu Dhabi en la Fórmula 1

Qué necesita Verstappen para salir campeón de la Fórmula 1

El piloto neerlandés deberá ganar en Abu Dhabi y que Lando Norris no esté en el podio.

Llegar en segundo lugar, que Norris quede octavo o más atrás y que Piastri no gane ni quede segundo.

Llegar en tercer lugar, que Norris quede noveno o más atrás y Piastri no gane.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi: hora, TV y cómo ver la carrera de Fórmula 1 online

La última competencia de la F1 en el 2025 será el domingo 7 de diciembre desde las 10 de Argentina con el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online será de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.