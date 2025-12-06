Colapinto correrá la última carrera del año este fin de semana.

Después de un año difícil con Alpine, Franco Colapinto finalmente se encuentra ante la última fecha de la temporada, el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1, donde este domingo cerrará un campeonato en el que los puntos se le negaron hasta el momento. Inicialmente, el pilarense había sido contratado como piloto de reserva, rol que compartió con Paul Aron, hasta que Flavio Briatore decidió desplazar a Jack Doohan tras el GP de Miami.

Ahora bien, debido a su rol inicial, el piloto argentino se encargó de grabar diversas presentaciones de los 24 circuitos que recorrieron el calendario y, la cita en Abu Dhabi, fue una de las que le habían sido encargadas. De ahí que la escudería francesa haya publicado un video de Franco a bordo del simulador, en el que se encargó de presentar el Circuito Yas Marina a los usuarios de las redes de manera didáctica.

“Hola, chicos. Aquí estamos en Abu Dhabi. Es la última carrera del año, así que después de esto me van a extrañar un poco”, comenzó el pilarense, que tuvo la tarea de enseñar el trazado de manera técnica para superarlo sin inconvenientes. “Es importante salir bien de la última curva. La vuelta de salida es muy lenta por la temperatura de los neumáticos. Hace mucho calor y es muy fácil sobrecalentarlos”, agregó “Fran” al iniciar la vuelta rápida.

Luego de superar las primeras cuatro curvas del circuito, el piloto de Alpine mencionó la clave para afrontar la recta: “Hay que salir con buena tracción y abrir el DRS bastante temprano, necesitamos velocidad para la recta. Y hay otra recta muy larga adelante”, señaló Colapinto, que advirtió todo lo que debe pensarse antes de frenar en el cartel de los cien metros antes de una zona de curvas.

En el tercer sector, Franco abordó la larga curva 9 por la parte de los pianos con el fin de mantener la velocidad lo más alta posible, aunque también destacó el problema que se sufre en esta parte del trazado. “Aquí es bastante complicado con los neumáticos. Los traseros se sobrecalientan mucho”, afirmó Colapinto, que luego completó la vuelta y les deseó un buen fin de semana a su público.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el GP de Abu Dhabi, que se realizará en el Circuito Marina Bay. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la última fecha del campeonato:

FP1: viernes – 6:30 horas.

FP2: viernes – 10:00.

FP3: sábado – 7:30.

Clasificación: sábado – 11:00.