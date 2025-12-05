Omar Ezequiel Villaruel, experto en la Reforma Laboral: "No crea más empleo, perjudica al trabajador".

Omar Ezequiel Villarruel, abogado experto en la Reforma Laboral, advirtió cómo sería la realidad de los trabajadores si se llegara a aplicar la nueva Reforma Laboral propuesta por el presidente Javier Milei .

El experto señaló que la reforma podría afectar conquistas laborales históricas, ya que introduce medidas regresivas que contradicen el principio de progresividad, el cual exige que los derechos logrados no retrocedan sino que avancen.

"No crea más empleo, perjudica al trabajador", señaló Villarruel. Y explicó que, a grandes rasgos, lo que haría esta reforma es darle el poder total al empleador para decidir las condiciones laborales de sus empleados, sin importar qué se había acordado previamente.

"Ahora la Ley va a decir que si no te gusta, date por despedido", sostiene el abogado. Esto quiere decir que "si el empleador decide trasladarte a otra sucursal a 100 km o cambiarte los horarios, puede perjudicarte económicamente y afectar tus proyectos de vida".

Y sumó que por ejemplo, si estudiás en la universidad a la mañana y habías acordado trabajar por la tarde, con esta nueva reforma el empleador tendría el poder de pasar por alto lo ya acordado y modificar los horarios de los trabajadores a su gusto.

Además, aclaró que si bien antes se podía iniciar una acción legal, judicial frente a esta situación, con esta reforma no se podría. "Me parece una aberración, porque es un despido discriminatorio. Abuso de mi condición de empleador para que te vayas. Está bien, te voy a pagar todo, pero vos te quedás sin trabajo. No va a haber más trabajo, va a haber menos trabajo", concluyó.

Los límites constitucionales de la nueva Reforma Laboral que plantea Javier Milei

Villarruel remarcó que la legislación argentina ya cuenta con garantías que protegen a los trabajadores. Todas estas normas marcan límites claros "que un Congreso no puede eludir, porque todos esos convenios están dentro de la Constitución Nacional a partir de 1994".

Algunas de ellas son el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece derechos laborales fundamentales que no pueden ser eliminados, o el principio general de "no dañar al otro", un criterio jurídico básico que ningún juez ni autoridad puede modificar. A esto se suman diversas convenciones internacionales, como los tratados de Derechos Humanos o los convenios sobre trabajo decente y contra la discriminación laboral.

"Así que no lo van a poder hacer, es inconstitucional. Están los jueces que controlan la constitucionalidad de las leyes que saca el Congreso. Por eso es una república, sino estaríamos en Alemania en 1940", subrayó.

En tanto, Villarruel destacó que "el Presidente puede decir una cosa, pero si va en contra de la Constitución y de los ciudadanos, el Poder Judicial va a decir 'no, porque está en contra de la Constitución y del ciudadano'".

"Por eso es importante que lean, que estudien, que se capaciten, que escuchen a otros que saben. No vayan con esta retórica de 'como soy fanático, defiendo porque sí al expresidente o a la expresidenta' como si fueran equipos de fútbol", finalizó el experto.