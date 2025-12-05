Cuánto sale el boleto de colectivo en diciembre 2025: el precio

Cuánto cuesta el colectivo con aumento.

Los pasajes de colectivos en el área metropolitana volverán a aumentar por encima de la inflación en diciembre, al igual que el valor del viaje en subte en la Ciudad de Buenos Aires. Las subas ya están previstas dentro del esquema de actualización tarifaria definido por los gobiernos porteño y bonaerense.

De acuerdo con la proyección oficial, el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires pasará a costar $594 en promedio, lo que representa un incremento del 4,4% respecto del valor actual. En tanto, el boleto mínimo subirá de $494 a $516 en el último mes del año.

Por su parte, en el conurbano bonaerense, los viajes en colectivo también registrarán una suba del 4,4%, con un pasaje promedio que se ubicará en $598. En el caso del subte porteño, la estimación es que el pasaje pasará a costar $1.207, frente a los $1.157 actuales. Además, desde el gobierno metropolitano tienen previstas tarifas promocionales para los usuarios frecuentes, es decir, para quienes utilicen el servicio todos los días del mes.

Las últimas actualizaciones tarifarias fueron estipuladas de antemano por los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia, y quedaron reflejadas en el informe más reciente del Observatorio de tarifas y subsidios del IIEP.

El reporte recordó que en noviembre se autorizó una suba puntual del 7,9% para las líneas de jurisdicción nacional, lo que llevó el boleto mínimo a $494,83. Esta decisión, según el informe, generó un ahorro mensual de $3.500 millones para la administración pública nacional en concepto de subsidios.

Cuánto cuesta el colectivo.

Transporte: pese a los aumentos, los boletos del AMBA seguirán siendo los más baratos del país

A pesar de que los pasajes volverán a incrementarse por encima de la inflación mensual, los boletos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuarán siendo los más económicos del país en términos comparativos.

Según el mismo relevamiento, el promedio ponderado de las tarifas del interior, a octubre, se ubica en $1.349. En contraste:

El boleto mínimo de colectivo del AMBA se ubica en $495.

En la Ciudad de Buenos Aires, el mínimo es de $569.

En el Gran Buenos Aires, el valor es de $573.

El boleto mínimo de trenes en el AMBA se encuentra en $280.

El subte asciende a $1.112.

Todos estos valores corresponden a usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El valor del colectivo en diciembre.

Cuánto cuesta el transporte en el interior del país

En comparación con el AMBA, el costo del transporte público en el interior resulta considerablemente más elevado. De acuerdo al informe:

Bariloche: $1.895 por viaje.

Córdoba: $1.720.

Santa Fe y Rosario: $1.580.

Varias ciudades, además, ya superan la barrera de los $1.500 por pasaje y se acercan a los $2.000 por viaje.