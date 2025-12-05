Ayuda Escolar diciembre 2025: cuándo se cobra y cuál es el monto

Ayuda escolar de diciembre con aumento.

Las asignaciones familiares y universales tendrán en diciembre de 2025 un aumento del 2,3%, en línea con la inflación de octubre, según lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Dentro de este esquema de actualización también se incluye la Ayuda Escolar Anual, uno de los refuerzos más esperados por las familias de cara al cierre del ciclo lectivo y al inicio del próximo año escolar.

Con este nuevo ajuste, el monto de la Ayuda Escolar Anual en diciembre de 2025 será de $43.909, cifra que se actualiza automáticamente según la nueva fórmula de movilidad vigente.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en diciembre

El pago de la Ayuda Escolar Anual se realiza junto con el calendario de las asignaciones, de acuerdo con la terminación del DNI del titular. Para conocer la fecha exacta de cobro y el lugar de pago, los beneficiarios deben ingresar a: mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Si bien tradicionalmente este beneficio tiene mayor peso en el primer trimestre del año, cuando se efectiviza el pago masivo contra la presentación del certificado de escolaridad, el importe actualizado de diciembre impacta como referencia para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Ayuda escolar ANSES: cuándo se cobra.

El aumento de diciembre también alcanza a otras asignaciones

Además de la Ayuda Escolar, la suba del 2,3% alcanza a las principales prestaciones sociales. De esta manera, en diciembre los montos quedan de la siguiente forma:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.827 Monto de bolsillo: $98.261, tras el descuento del 20% que se cobra a fin de año con la certificación de escolaridad.

AUH por Discapacidad: $398.773

Embarazo para Protección Social: $122.467

Nacimiento: $71.381

Adopción: $426.793

Cuidado de la Salud: desde $122.467

En términos reales —es decir, descontando el efecto de la inflación—, el monto de la Asignación Universal por Hijo registra en diciembre de 2025 un incremento interanual del 5,3%. Sin embargo, si se suma el complemento de la Tarjeta Alimentar, cuyo valor permanece congelado desde junio de 2024 en $52.250 para un hijo, se observa una caída real del 2,5%.

Aún así, el nivel actual de la AUH se ubica un 110% por encima en términos reales respecto de diciembre de 2023, último mes completo de la gestión del Frente de Todos. Si se suma la Tarjeta Alimentar, el incremento real acumulado es del 60%.

Cuándo se cobra la ayuda escolar.

Quiénes pueden cobrar la AUH y la Ayuda Escolar

La Asignación Universal por Hijo es un beneficio mensual que paga ANSES por cada hijo menor de 18 años cuando los padres:

Están desocupados.

Tienen trabajos informales.

O se desempeñan en el servicio doméstico.

No existe límite de edad en el caso de hijos con discapacidad.

En el caso de la Ayuda Escolar, el beneficio está destinado a quienes perciben AUH o asignaciones familiares y acreditan la escolaridad del niño, niña o adolescente, mediante la presentación del certificado correspondiente.