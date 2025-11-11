Ayuda Escolar noviembre 2025: cuándo se cobra y cuál es el monto

Cuánto se cobra de ayuda escolar en noviembre

La Ayuda Escolar Anual continúa vigente en noviembre de 2025 y se mantiene como uno de los refuerzos más importantes para las familias con hijos en edad escolar. ANSES confirmó que el beneficio sigue con calendario abierto y que todavía hay tiempo para presentar el certificado obligatorio antes del cierre del año.

A diferencia de otras asignaciones que tuvieron incrementos recientes, este apoyo conserva los valores fijados a comienzos del año. No obstante, el Gobierno sumó un refuerzo excepcional que equipara el monto final en todo el país, garantizando que cada beneficiario cobre la misma suma sin importar la zona geográfica. Al combinar los valores base de la Resolución 297/25 con el refuerzo dispuesto por el Decreto 63/25, la Ayuda Escolar a cobrar en noviembre queda establecida en un monto único para todas las provincias. El objetivo es simplificar el esquema y asegurar igualdad en el acceso al beneficio.

ANSES: Cuándo se cobra de Ayuda Escolar

Aunque tradicionalmente los pagos se concentran entre marzo y abril, noviembre sigue siendo un mes clave para quienes aún no presentaron el certificado escolar. ANSES recuerda que:

El certificado puede cargarse hasta el 31 de diciembre de 2025.

Una vez presentado, el pago se acredita entre 60 y 90 días después, por lo que quienes realicen el trámite en noviembre podrán recibir el monto antes de fin de año o a inicios de 2026.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

Pueden cobrar la Ayuda Escolar:

Hijos de titulares de AUH y Asignaciones Familiares entre 45 días y 17 años que asistan a establecimientos educativos reconocidos.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a escuelas comunes o especiales, talleres laborales, procesos de rehabilitación o reciban apoyo pedagógico.

Cómo hacer el trámite

El proceso es sencillo y puede completarse desde Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y clave. Ir a Hijos y seleccionar Presentar Certificado Escolar. Generar el formulario. Llevarlo a la escuela para su firma. Cargar la foto del certificado firmado en la plataforma.

Una vez validado, ANSES programa el pago dentro del plazo previsto.

¿Cómo verifico si puedo cobrar?

Para confirmar tu situación, ingresá a Mi ANSES y revisá la sección "Mis Asignaciones". Si el sistema indica que el Certificado Escolar no está presentado, deberás completar el proceso mencionado anteriormente para habilitar el cobro.

Importancia de la Ayuda Escolar Anual

Este beneficio tiene como objetivo principal aliviar la carga económica que representa el inicio de clases para las familias argentinas. Los $85.000 por hijo están destinados a colaborar con la compra de útiles, uniformes y todos los elementos necesarios para el ciclo lectivo.

Recordá que este pago es compatible con otros programas sociales que puedas estar recibiendo, como la AUH o las asignaciones familiares. Si tenés varios hijos en edad escolar, podés solicitar el beneficio para cada uno de ellos siguiendo el mismo procedimiento. No postergues este trámite: asegurate de presentar toda la documentación requerida antes del cierre del año para garantizar el cobro de este importante apoyo económico para la educación de tus hijos.