Bajó 28 kilos y es otra persona: la nueva apariencia del Mago Black

Mago Black hizo un enorme cambio en su vida.

Miguel Ángel Bruno, más conocido como El Mago Black, volvió a captar la atención del público, pero esta vez lejos de sus trucos y presentaciones. En las últimas horas, el artista compartió en redes sociales el impresionante cambio físico que logró en solo cuatro meses, dejando atónitos a miles de seguidores.

Figura querida desde su paso por el histórico programa de Susana Giménez, el mago siempre se mantuvo activo en televisión, en escenarios y en redes. Pero esta vez eligió mostrar un capítulo personal que marcó un antes y un después en su vida: su transformación física y su compromiso con un estilo de vida más saludable.

¿Cómo está actualmente el Mago Black?

A través de una publicación en Instagram, el Mago Black mostró imágenes comparativas que dejaron en evidencia la drástica diferencia. Junto a las fotos, escribió un mensaje que condensa el esfuerzo de los últimos meses: “Ya casi 4 meses. 28 kilos se fueron. Caminatas, comiendo sano, mucha agua, sin alcohol, descansando 8 horas. Vivir ordenado”.

El texto continuó con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: “Siempre podés empezar a quererte”. El artista demostró que pudo dejar atrás sus vicios y mala alimentación para priorizar su salud.

La gran transformación del Mago Black.

Su testimonio no solo generó admiración, sino también motivación. Muchos usuarios lo aplaudieron por mostrar un proceso honesto, lejos de fórmulas mágicas y centrado en hábitos sostenidos: alimentación equilibrada, actividad física y descanso adecuado.

El Mago Black aseguró que este camino lo llevó a mejorar su bienestar general, recuperar energías y sentirse mejor consigo mismo. Su transformación se suma a la tendencia de figuras públicas que comparten sus cambios como forma de promover estilos de vida más saludables.