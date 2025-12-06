Bajó 28 kilos y es otra persona: la nueva apariencia del Mago Black

Miguel Ángel Bruno, más conocido como El Mago Black, volvió a captar la atención del público, pero esta vez lejos de sus trucos y presentaciones. En las últimas horas, el artista compartió en redes sociales el impresionante cambio físico que logró en solo cuatro meses, dejando atónitos a miles de seguidores.
Figura querida desde su paso por el histórico programa de Susana Giménez, el mago siempre se mantuvo activo en televisión, en escenarios y en redes. Pero esta vez eligió mostrar un capítulo personal que marcó un antes y un después en su vida: su transformación física y su compromiso con un estilo de vida más saludable.
¿Cómo está actualmente el Mago Black?
A través de una publicación en Instagram, el Mago Black mostró imágenes comparativas que dejaron en evidencia la drástica diferencia. Junto a las fotos, escribió un mensaje que condensa el esfuerzo de los últimos meses: “Ya casi 4 meses. 28 kilos se fueron. Caminatas, comiendo sano, mucha agua, sin alcohol, descansando 8 horas. Vivir ordenado”.
El texto continuó con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: “Siempre podés empezar a quererte”. El artista demostró que pudo dejar atrás sus vicios y mala alimentación para priorizar su salud.
Su testimonio no solo generó admiración, sino también motivación. Muchos usuarios lo aplaudieron por mostrar un proceso honesto, lejos de fórmulas mágicas y centrado en hábitos sostenidos: alimentación equilibrada, actividad física y descanso adecuado.
El Mago Black aseguró que este camino lo llevó a mejorar su bienestar general, recuperar energías y sentirse mejor consigo mismo. Su transformación se suma a la tendencia de figuras públicas que comparten sus cambios como forma de promover estilos de vida más saludables.