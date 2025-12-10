La "poción mágica" con solo 2 ingredientes para limpiar los azulejos del baño: relucientes y como nuevos.

Existe un truco de limpieza que es ideal para limpiar los azulejos del baño. Seguramente alguna vez notaste que tus juntas de los azulejos, especialmente las del baño, se ponen negras de suciedad y humedad con mucha facilidad.

Afortunadamente, existe una "poción mágica" para eliminarla con solamente dos ingredientes: vinagre blanco y agua. Este truco te va a venir muy bien si ya te cansaste de gastar plata en productos de limpieza caros que no te dan resultado y querés probar una técnica casera.

"Si los azulejos de tu casa están así de mugrientos, quedate que te muestro cómo limpialos. Solo vas a necesitar una poción mágica y papel de cocina", compartió Eve, la creadora del video, quien comparte diferentes trucos para el hogar en su cuenta de TikTok.

El truco de limpieza para limpiar los azulejos con esta "poción mágica"

Ingredientes

Para limpiar:

Papel de cocina

Un atomizador vacío

Rollitos de acero

Para la mezcla:

1/3 de vinagre

2/3 de agua

El paso a paso

Rociar la pared de los azulejos con la mezcla, priorizando las zonas en las que veas más suciedad.

Pegar papel de cocina y volver a rociar. Dejar actuando media hora y luego retirar el papel.

No tires ese papel, ya que si necesitás limpiar el piso u otra pared, te va a servir para reutilizarlo.

Pasar un rollito de acero y refregar suavemente.

¡Listo! Repetí esto cada vez que tus azulejos se vuelvan a ensuciar.

Por qué el vinagre blanco es tan efectivo para limpiar los azulejos: sus ventajas

El vinagre blanco es muy útil para limpiar las juntas de los azulejos porque contiene ácido acético, un compuesto con la capacidad de disolver minerales, restos de jabón y sarro. Estas sustancias se acumulan fácilmente en las juntas por la humedad constante del baño, formando una capa dura y difícil de eliminar.

Lo que hace el ácido acético es romper estas acumulaciones y facilitar su remoción. Además, el vinagre blanco tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Como las juntas están llenas de humedad, son un ambiente ideal para que crezca moho y bacterias.

El vinagre cambia el pH de estos microorganismos, ayudando a eliminarlos y a reducir la proliferación de hongos en el futuro. Otra gran ventaja es que no deja residuos agresivos, no mancha y ayuda a neutralizar olores de humedad característicos de las juntas sucias.

Al evaporarse, deja la superficie más clara y limpia y crea un ambiente menos favorable para el crecimiento de hongos. Por último, es mucho más económico que un limpiador industrializado que comprás en el supermercado y le podés dar diferentes usos para el hogar.