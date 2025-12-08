EN VIVO
Consejos de limpieza

Cómo limpiar las cortinas: los trucos para hacerlo

Mantener las cortina de cada ambiente limpias es fundamental para la higiene del hogar. Se conocieron tips infalibles para que ese artículo siempre está impecable.

08 de diciembre, 2025 | 14.07

Las cortinas de todo hogar son fundamentales para la decoración de cada ambiente y también para hacer que la luz solar no resulte tan invasiva. Para que siempre estén limpias, libre de mugre y ácaros, es fundamental seguir ciertos trucos fáciles de aplicar.

Tener cortinas en los distintos ambientes del hogar es importante porque ayudan a regular la entrada de luz, mantener la privacidad y mejorar la temperatura interior; funcionan como una barrera contra el sol directo, evitando que los ambientes se recalienten en verano y colaborando con el aislamiento térmico en invierno. Además, aportan un valor estético clave: permiten complementar la decoración, dar calidez a los espacios y generar ambientes más acogedores y equilibrados.

Sin embargo, también es fundamental limpiarlas con regularidad, ya que las cortinas acumulan polvo, ácaros y olores del ambiente, especialmente en lugares como la cocina o habitaciones muy transitadas. Una limpieza periódica ayuda a mantener una buena calidad del aire dentro del hogar, reduce alergias y evita que los tejidos se deterioren con el tiempo. Además, cortinas limpias mantienen su color y textura por más tiempo, contribuyendo no solo a la higiene general de la casa sino también a su armonía visual.

MÁS INFO

Trucos para limpiar las cortinas de la casa

  • Sacudir antes de lavar: Antes de llevarlas al lavarropas, dales una buena sacudida o pasá la aspiradora para eliminar polvo y pelusas acumuladas. Esto evita que la suciedad se compacte durante el lavado.

  • Elegir un ciclo suave: Usá programas delicados y agua fría o tibia para que la tela no se encoja ni se deteriore. Las cortinas suelen ser sensibles y un ciclo fuerte puede deformarlas.

  • Usar detergente suave: Un detergente para ropa delicada ayuda a mantener los colores y la textura. Si tienen olor o manchas leves, agregá un chorrito de vinagre blanco, que también actúa como suavizante natural.

  • Lavar con poco peso: No mezcles las cortinas con prendas pesadas. Lavarlas solas evita arrugas profundas y reduce el riesgo de que se enganchen o rompan.

Living ordenado, con cortinas limpias.

  • Secado sin exprimir: Colgalas apenas termina el ciclo, aún húmedas, para que se estiren por su propio peso y no se arruguen. Evitá la secadora, que puede encoger la tela o dañar los ganchos.

  • Limpieza rápida entre lavados: Cada dos o tres semanas, pasá un plumero o la aspiradora con accesorio suave. Esto evita acumulación de polvo y prolonga el buen estado hasta el próximo lavado profundo.

  • Tratar manchas puntuales: Si hay una mancha específica, aplicá un quitamanchas suave y dejalo actuar unos minutos antes del lavado. Esto evita tener que frotar fuerte y dañar la tela.

  • Revisar los herrajes y ganchos: Quitá argollas o partes metálicas antes de lavar para que no golpeen el tambor ni marquen la tela.

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas