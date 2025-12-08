Hacé un resumen fotográfico de tu 2025 en Google Photos: el paso a paso

Google lanzó una nueva edición de su clásico resumen anual, un Recap que reúne los momentos más destacados de tu 2025. La función aparece como una tarjeta especial dentro de Google Photos y crea automáticamente una presentación personalizada con tus fotos, clips y recuerdos. Si bien se activa sola en la mayoría de los casos, también podés buscarla de forma manual.

A continuación, te mostramos cómo encontrar tu resumen y qué hacer si todavía no aparece.

Cómo ver tu Recap 2025 en Google Photos

Google Photos habilitó la función para usuarios de Android y iOS. Para acceder, solo necesitás tener la app actualizada.

Seguí estos pasos:

Abrí Google Photos en tu celular. Ingresá en la pestaña "Para ti". Buscá la tarjeta que dice “Tu Recap 2025”. Tocá la tarjeta para ver el resumen con fotos, videos y música generada por la app. Si querés guardarlo o compartirlo, seleccioná la opción "Compartir" en la parte superior.

Qué hacer si el resumen todavía no aparece

Google aclara que el Recap puede tardar en generarse, sobre todo si tenés muchas fotos o si la función todavía no se activó en tu región.

Podés intentar lo siguiente:

Actualizá Google Photos desde Play Store o App Store.

Reiniciá la app y volvé a entrar a “Para ti”.

Verificá que tengas sincronización y copia de seguridad activadas.

Qué incluye el Recap 2025

El resumen combina tus fotos más destacadas, videos cortos, viajes, eventos y hasta retratos, según el algoritmo de selección automática de Google. La presentación se puede descargar y guardar como un recuerdo del año que termina.