Qué es de la vida de Don Omar: así está hoy en 2025

Don Omar es una leyenda puertorriqueña.

Hablar de Don Omar es referirse a un cantante histórico del reggaetón. Un artista cuyas canciones marcaron a toda una generación e hicieron bailar a jóvenes de toda Latinoamérica. Nacido en Puerto Rico, se forjó en la tierra donde este género supo llegar a la fama mundial, con otros referentes de la talla de Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Tego Calderón, Arcángel, Farruko y tantos otros.

Sus líricas y su su flow le permitieron distinguirse en una generación dorada de artistas y ser uno de los más reconocidos. También su versatilidad, al ser un cantante que no se quedó solo en el reggaetón y ha logrado incursionar en diferentes géneros musicales, como la salsa, la bachata, el merengue y la balada. Una capacidad que le permitió llegar a un rango más amplio de público que escucha sus canciones.

El presente de Don Omar

Para este artista su vida cambió para siempre en 2024, cuando fue diagnosticado de un cáncer de riñón. Tener que atravesar por este tratamiento y poder superar este difícil momento abrió su mente sobre el valor de vivir. "Leí que los seres humanos tenemos dos vidas y que comenzamos a vivir la segunda cuando pusimos en riesgo la primera. Yo estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutarme la travesía, no quiero seguir caminando por caminar. Todo cambió y después del cáncer nada se ve igual", expresó el cantante puertorriqueño.

Don Omar supero un cáncer y trabaja en un nuevo disco.

En ese marco, Don Omar anunció que pronto se retirará como cantante, decisión que viene junto a la de dar paso a nuevos artistas de la escena. "Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el balón", resaltó, aunque el fin de su extensa carrera musical aún no llegó.

Don Omar prepara gira despedida.

Despedida en 2026 y nuevo álbum

Entre los anuncios que hizo, habló de un álbum inédito que saldría en los primeros meses de 2026. Este disco incluirá colaboraciones con artistas de las nuevas generaciones del reguetón, enfatizando la importancia de conectar legados. Además, Don Omar planea una gira mundial de despedida para interpretar clásicos como "Dile", "Danza Kuduro" y "Pobre Diabla". “Hacer una gira con Don Omar en Estados Unidos y alrededor del mundo. Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es súper importante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella”, remarcó el artista, que quiere también disfrutar su tiempo con sus seres queridos, incluyendo sus tres hijos.