Día de la Virgen: las fotos del 76° aniversario de la procesión de la Inmaculada Concepción en Tigre

El Municipio de Tigre conmemoró este 8 de diciembre el 76° aniversario de la procesión en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, patrona del distrito. La jornada, marcada por la participación masiva de vecinos y visitantes, incluyó una serie de actividades que unieron a la comunidad en una festividad popular, destacando los valores de la unidad, el trabajo conjunto y la solidaridad.

El Intendente Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, estuvo presente en los festejos y destacó la importancia de que “el trabajo sea el elemento de equilibrio e integración de nuestra comunidad”. En su discurso, el mandatario local remarcó la necesidad de transitar tiempos difíciles con un espíritu de diálogo y unidad, en un contexto social desafiante. Además, agradeció el apoyo recibido del Honorable Concejo Deliberante para garantizar la continuidad de las políticas sociales que el Municipio lleva adelante.

La festividad, que comenzó por la tarde en la Parroquia Inmaculada Concepción, incluyó una procesión a pie con la imagen de la Virgen, que recorrió las calles Lavalle y Paseo Victorica hasta el lugar de la Santa Misa. La ceremonia religiosa estuvo presidida por el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, quien brindó un emotivo mensaje a los fieles presentes.

También participó el párroco local, José Luis “Cote” Quijano, quien destacó el crecimiento de la celebración en los últimos años, resaltando el vínculo honesto y cercano que se ha logrado establecer entre los miembros de la comunidad. “El éxito de este evento está en caminar juntos, en construir una comunidad que se apoya mutuamente”, expresó Quijano, quien también subrayó la importancia de seguir trabajando en la integración y el cuidado del prójimo, especialmente de los más vulnerables.

El momento más emotivo de la jornada fue la tradicional procesión náutica, un símbolo distintivo de la celebración, que recorrió el río Luján. La embarcación de la Prefectura Naval Argentina, que transportó la figura de la Virgen, encabezó el desfile acompañado de embarcaciones de vecinos y autoridades. El recorrido comenzó en el Puerto de Frutos y finalizó en el Museo de Arte de Tigre (MAT), siendo seguido por miles de personas desde las costas del río.

Además, de manera simultánea, se llevó a cabo en el MAT el tradicional High Tea organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Arte Tigre (AAMAT), que tuvo como objetivo recaudar fondos para el museo, mientras los asistentes pudieron disfrutar de la vista de la procesión náutica.

Vecinos de diversas localidades expresaron su emoción por la festividad. “Es una emoción ver a tanta gente unida, es algo que no se olvida”, comentó Osvaldo, vecino de Caseros. Andrea, residente en el centro de Tigre, afirmó: “Es una fiesta hermosa que me transmite mucha alegría y paz. No me la pierdo nunca”.

La celebración de la Virgen Inmaculada Concepción en Tigre tiene una larga tradición que se remonta a 1854. Desde 1949, la procesión náutica se convirtió en una de las principales atracciones de la jornada, y en 2007 el Municipio, en colaboración con la comunidad católica, recuperó los valores religiosos de la festividad, transformándola en un evento con un fuerte perfil popular que sigue creciendo año tras año.