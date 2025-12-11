MasterChef Celebrity tuvo ayer, miércoles 10 de diciembre, a su octavo eliminado.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 tuvo este miércoles 10 de diciembre su octava gala de eliminación, por lo que ayer alguien tuvo que dejar las cocinas del certamen. Nueve participantes prendieron nuevamente las hornallas más famosas del país para evitar ese triste final, aunque uno de ellos no pudo hacerlo.

Cabe recordar que en este tipo de programas (que originalmente iba los domingos), uno de los concursantes queda eliminado: aquel que el jurado (integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y, en esta oportunidad por la ausencia de Damián Betular, Santiago Giorgini) determine que fue el menos logrado. Tras las salidas de "Roña" Castro, Esteban Mirol, "Peque" Schartzman, Luis Ventura, Walas y Álex Pelao (así como las de Pablo Lescano y Valentina Cervantes por abandono), ayer se definió el nuevo miembro de la lista de eliminados.

MasterChef Celebrity Argentina: quiénes cocinaron ayer 10 de diciembre

Luego de no haber tenido un buen desempeño delantal blanco, así como tampoco con el gris, tuvieron que volver a cocinar Momi Giardina, Sofi Martínez; Eugenia Tobal; Andy Chango; Ian Lucas; Sofi "La Reini" Gonet y Julia Calvo. A ellos se les sumaron La Joaqui y Emilia Attias, que hicieron los peores platos de la gala de beneficios.

El desafío de hoy fue hacer una preparación que incluya el huevo como ingrediente, aunque hubo también un mini-desafío previo: uno en el cual los concursantes tuvieron que hacer cuatro huevos fritos. Los mejores, tras la degustación del jurado, fueron los de Andy Chango. ¿Su premio? Sacarse el delantal y subir directamente al balcón. Los demás prosiguieron con su labor, creando desde revueltos gramajo hasta fideos a la carbonara, pasando por el omelette de "Momi" Giardina o el exótico shakshuka de Sofi Martínez y Emilia Attias.

¿Quién fue el eliminado de ayer?

El mano a mano decisivo por la permanencia fue entre Eugenia Tobal y Sofi "La Reini" Gonet.

El mano a mano final fue entre Eugenia Tobal y La Reini. Finalmente, el jurado ponderó más la pasta "sin salsa" de la reconocida influencer, dejando a la modelo y conductora fuera del juego y despidiéndose de manera sumamente emotiva de sus compañeros.

De esta manera, siguen en carrera todos los cocineros ya mencionados, junto a todos aquellos que miraron desde el balcón: Maxi López; el "Turco" Hunsaín; "Cachete" Sierra; Evangelina Anderson; Miguel Ángel Rodríguez; el "Chino" Leunis; Marixa Balli y Susana Roccasalvo.