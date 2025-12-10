Tarifas: tras la quita anunciada por Nación, Formosa anticipó el nuevo esquema de subsidios a partir de 2026

El subgerente de Recursos y Energía de REFSA, Víctor Hugo Matwiejuk, informó que el Gobierno nacional definió un nuevo esquema de subsidios que comenzará a regir el 1º de enero de 2026. La medida, comunicada a través de la Resolución 484 de la Secretaría de Energía el 28 de noviembre, elimina la segmentación vigente y establece un sistema simplificado basado únicamente en dos grupos según ingreso familiar. A partir del próximo año, serán considerados de ingresos bajos quienes se ubiquen por debajo de tres canastas básicas; quienes superen ese umbral pasarán a la categoría de ingresos altos.

Hasta el 31 de diciembre continúa aplicándose el mecanismo actual de segmentación por niveles N1, N2 y N3, que clasifica a los hogares según tramos de ingresos altos, medios o bajos. Matwiejuk recordó que el nivel N2 incluía a familias con ingresos equivalentes a una canasta básica; entre una y tres canastas se ubicaba el nivel medio; y por encima de tres canastas y media, el nivel alto. El funcionario señaló que las facturas que ya se encuentran en distribución responden aún a ese sistema y que el cambio regirá únicamente para los consumos del próximo año.

La nueva segmentación se aplicará únicamente a viviendas familiares y no alcanzará a los comercios, un universo que en Formosa supera los 100 mil usuarios particulares. En ese marco, el funcionario detalló: “Con el esquema actual, la tarifa social estaba subsidiada hasta 350 kilovatio-hora (kWh) al mes y la tarifa media hasta 250 kWh al mes. Con esta nueva resolución, aparte de la división de las tres canastas básicas, los topes pasan a 300 y 150 kWh. Entonces, durante siete meses del año va a estar subsidiado hasta 300 y en los cinco meses restantes del año, a 150. Esto significa que la persona que supera los 300 kWh mensuales va a pagar la tarifa plena”.

Formosa y el consumo eléctrico

Según publicó el medio Agenfor, Matwiejuk advirtió que, debido a las altas temperaturas que caracterizan a Formosa, el consumo eléctrico se supera “fácilmente”. En ese contexto, recordó cuando el gobernador Gildo Insfrán solicitó un subsidio particular ante la Asamblea del Norte Grande y obtuvo que, durante los meses estivales, se subsidiaran consumos de hasta 650 kWh.

Frente a este panorama, el subgerente remarcó: “Hoy es 350 kWh y, ahora, con esta nueva resolución, va a ser 300. O sea, evidentemente, por el tema de la estacionalidad nuestra, esos 300 kWh no son nada, porque el que supere eso va a pagar la tarifa plena, que es la misma de una persona de ingresos altos”.

Qué pasa con los comercios

En el caso de los comercios, el subgerente indicó que hasta el momento recibieron una nueva resolución de precios estacionales, emitida cada tres meses por la Secretaría de Energía de Nación, en la que se informó que estos usuarios van a sufrir "un pequeño aumento”. El funcionario aclaró que esta actualización corresponde únicamente al cuadro tarifario comercial.

Además, reiteró: “Queremos hacer hincapié en que hasta el 31 de diciembre sigue el esquema vigente cómo estamos facturando, con los niveles de N1, N2 y N3 y los valores que corresponden a los comercios. A partir del 1º de enero cambia todo esto”.

La importancia de inscribirse al RASE

Además, Matwiejuk precisó que, con el cambio integral del formato de subsidios, los usuarios que ya se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) “no necesitan hacerlo”. En cambio, quienes aún no completaron el trámite pueden registrarse a través de argentina.gob.ar/subsidios.

Por último, Matwiejuk señaló que REFSA está atendiendo situaciones particulares y trabajando sobre "la solución más efectiva para la gente”. En ese sentido, insistió en la necesidad de que los usuarios se acerquen por cualquier dificultad. “Sabemos que las tarifas son altas, que a veces es imposible pagar, pero tenemos varias herramientas. Lo que sí le pedimos a la gente es que no deje acumular deuda, que cuando se tiene problemas que venga, se asesore. Alguna solución vamos a encontrar. Porque lo feo de todo esto es que después tenga mucha deuda y se nos complique más”, afirmó.

Y cerró: “Política comercial hay, porque con toda esta situación que estamos viviendo, se complica más, pero todo tiene solución, hay ciertas contemplaciones, herramientas comerciales, pero necesitamos que los usuarios se acerquen si no pueden abonar sus facturas”.