PBA respondió al Gobierno libertario: “Si ellos no tienen déficit, ¿por qué sale a tomar deuda en los mercados?”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse en las últimas horas al pedido de endeudamiento que la Legislatura bonaerense le autorizó por más de dos tercios al gobernador Axel Kicillof. “Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit, no hay deuda”, afirmó el funcionario y cargó las tintas una vez más. La respuesta desde el gobierno provincial no tardó en llegar.

“La Provincia tiene superávit económico (ingresos corrientes - gastos corrientes)”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco a El Destape. “La deuda que estamos tomando es para pagar la deuda de (María Eugenia) Vidal”, remarcó. En ese sentido, el dirigente aprovechó la disputa y chicaneó al gobierno de Javier Milei al señalar que “si no tienen déficit, ¿por qué salen a tomar deuda en los mercados - como anunció Toto Caputo - o por qué le pidieron 20.000 millones de dólares al FMI y otro tanto al Tesoro de EE.UU.?”.

Para Bianco, las declaraciones de Adorni “se contradicen en sus propios términos”. Sobre el pedido de endeudamiento, establecido en uno poco más de 3 mil millones de dólares, desde Casa de gobierno indicaron que por ahora “no hicieron el pedido al gobierno nacional”. “Cuando lo necesitemos lo haremos”, señalaron.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Ley habilita a a la provincia de Buenos Aires a solicitar una autorización de endeudamiento, por el equivalente a USD 1.990 millones y se debe sumar el equivalente U$1.045 millones de la llamada Ley Corta que no salió a mediados de año y se sumó a la actual norma. Un 8% del endeudamiento se distribuirá entre los 135 distritos. Además, habrá un Fondo de unos $350 mil millones aproximadamente. El 70% se distribuirá a los municipios de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), y el 30% restante irá a programas provinciales en materia de infraestructura, transporte y ambiente, entre 2026 y 2027. F

Cuál es el rol del Gobierno Nacional en la Ley de Financiamiento

Con la ley aprobada por la Legislatura, cuando el gobierno bonaerense decida emitir Letras o bonos provinciales, la gestión libertaria tiene que dar un “aval técnico”. “Lo único que hace el gobierno nacional es verificar que se cumpla un coeficiente que está previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó Bianco en declaraciones radiales.

Según detalló, para que una provincia pueda endeudarse, “el monto de los servicios de deuda que tiene que pagar la Provincia en todo el año debe ser menor a los gastos corrientes netos de lo que se le distribuye a los municipios”. En ese sentido, Bianco indicó que “la regla establece como máximo un 15% (de endeudamiento), y hoy la Provincia está en un 7%, menos de la mitad”. Para el ministro bonaerense, la autorización de Nación “tendría que ser un tramite express”.