La CGT advirtió un posible paro general: "Estamos analizando todo"

La Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó que podría definir medidas de fuerza frente al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, adelantó que el consejo directivo de la central obrera se reunirá en las próximas horas para evaluar los pasos a seguir.

En diálogo con los medios, Martínez rechazó la iniciativa elaborada por el ministro Federico Sturzenegger y remarcó que “naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”. En este marco, el dirigente, que participa en el Consejo de Mayo convocado por el Ejecutivo, expresó su preocupación por los alcances de la reforma y su impacto sobre los convenios colectivos: “Hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gremialista también cuestionó el funcionamiento del Consejo de Mayo, al que calificó como un espacio “consultivo, no vinculante”: “No tuvimos la oportunidad de discutir todos los temas que queríamos, tanto de política tributaria como de política laboral. La ausencia de ayer marca una disconformidad con el Gobierno”.

Medidas de fuerza de la CGT: un posible paro general

Ante la consulta sobre si la CGT tomará medidas de fuerza frente a la reforma laboral, Martínez respondió: “Está todo pensado. La CGT tiene capacidad de reaccionar ante estos acontecimientos, con el apoyo de las trabajadoras y trabajadores de cada organización sindical confederada” y ante la pregunta sobre si “estamos cerca de un paro general”; expresó: “Todavía estamos analizando todo”.

El dirigente adelantó que “mañana (por hoy) se realizará una reunión clave del consejo directivo: “Analizaremos todos los andariveles y ahí tomaremos una decisión o un programa de acción en defensa de los derechos constituidos”.

Martínez subrayó que el proyecto oficial contiene numerosos artículos que avanzan sobre derechos colectivos e individuales: “Me parece que esa no es la respuesta que necesitamos los trabajadores. Los costos argentinos no tienen que ver con los derechos laborales, sino con la política tributaria y con un programa económico que abre las compuertas a las importaciones. Así está sucediendo: muchas pymes y medianas empresas están quebrando porque no tienen mercado”.