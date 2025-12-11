Inflación NOA: según el INDEC, la variación de precios acumulada de noviembre fue de 2,3%

Como cada mes, este jueves 11 de diciembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC. Según los datos que se dieron a conocer por el informe, la región del Noroeste (integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación de 2,3% durante noviembre. Ese número significó un aumento del 0,2% en la región respecto al mes anterior (que fue de 2,1%), al mismo tiempo que se situó 0,2% por arriba de la media nacional, que se ubicó en 2,5%.

Del mismo modo, la inflación acumulada en la comparativa interanual en la región del noroeste argentino fue de un 31,6%, mientras que en la comparativa nacional alcanzó un 31,4%.

Según el informe publicado por el INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%), y Bienes y servicios varios (2,8%).

Por otra parte, las tres divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Restaurantes y hoteles (0,3%); Recreación y cultura (0,8), Prendas de vestir y calzado, bebidas alcoholizas y tabaco, y Equipamiento y mantenimiento de hogar (1,1%).

Inflación nacional

El índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,5% en noviembre, y acumuló en el año una variación de 27,9%, según el INDEC. La aceleración mensual, comparada con bajos niveles del 2024, arrojó la primera alza interanual del 2025, con el 31,4%).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).