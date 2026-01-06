Actúan Nancy Dupláa y Carla Peterson, tiene 6 capítulos y es la serie argentina furor de Netflix

El tiempo de las moscas, la nueva miniserie de Netflix basada en una novela Claudia Piñeiro.

Netflix abrió el 2026 con el estreno de la miniserie argentina El tiempo de las moscas, basada en dos novelas de la prolífica escritora Claudia Piñeiro. Las claves detrás del drama protagonizado por Nancy Dupláa y Carla Peterson que escaló rápidamente a las tendencias de lo más visto.

El tiempo de las moscas está dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamin Naishtat (Puan, Rojo), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves) y cuenta la historia de dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.

Junto a Peterson y Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco. El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo.

Completan el reparto Lola Berthet, Julia Dorto, Ana Castro, Julieta Laso, Ezequiel Radusky, Mariano Sayavedra, Susana Varela, Maria Marull, Mercedes Moltedo, Ginette Reynal, Diego Gentile, Rudy Chernicoff, Maria Rosa Fugazot, Juan Luppi, Susana Varela, Claudia Cantero y Claudia Piñeiro. El tiempo de las moscas tiene 6 capítulos de media hora cada uno y se une a la lista de producciones basadas en novelas de Claudia Piñeiro como las películas Betibú, Las viudas de los jueves, Las grietas de Jara y las recientes series Las maldiciones y El reino.

Un dato que pocos saben

Tuya, una de las novelas que adapta la serie tuvo una película estrenada en 2015, dirigida por Edgardo González Amer y con las actuaciones de Andrea Pietra, Jorge Marrale y Juana Viale. El filme fue recibido con más críticas negativas que positivas, con medios como Clarín, La Nación y Página 12 bajándole el pulgar por problemas en el guion y giros narrativos simplistas.