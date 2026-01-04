La tensión regional continúa tras el ataque de un operativo militar de Estados Unidos con epicentro en Caracas, Venezuela. En este marco, el gobierno de Javier Milei expresó su apoyo a Donald Trump. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei volvió a apoyar el ataque de Estados Unidos a Venezuela: "Hermoso momento"
En VIVO - Actualizado hace 14 minutos
Hace 1 hora
El presidente Javier Milei volvió a celebrar el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela con el posterior secuestro de su presidente Nicolás Maduro. "Hermoso momento", escribió en sus redes sociales.
El comentario fue a un post del periodista Eduardo Feimann que aseguró: "El tema ahora, según la mejor tradición del derecho anglo sajón, es cuanto esté dispuesto a contar Maduro a cambio de reducción de penas. Atención políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y otros corruptos financiados por los dólares venezolanos".
Hace 2 horas
Brasil convocó una reunión de urgencia de la CELAC por el ataque de EE.UU a Venezuela
Nicolás Maduro pasó la noche cárcel de Nueva York y se espera que el lunes declare ante la Justicia por las acusaciones de narcoterrorismo que le imputa Estados Unidos.
Brasil anuncia una reunión de la CELAC para tratar la situación en Venezuela tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente venezolano. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia venezolano le ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York.
Hace 3 horas
Corea del Norte dispara misiles balísticos y condena los ataques de EEUU contra Venezuela
El líder norcoreano Kim Jong Un visita una fábrica militar e inspecciona el estado de producción de armas tácticas guiadas, en Corea del Norte.
Por Hyunjoo Jin y Tim Kelly
Hace 3 horas
Argentina prohíbe que ingresen al país venezolanos "relacionados" a Maduro
El Gobierno argentino estableció "nuevas restricciones migratorias" en los pasos fronterizos para evitar la llegada de "ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro".
Horas después del bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, el gobierno de Javier Milei decidió prohibir el ingreso al país a ciudadanos venezolanos "relacionados al régimen" de Nicolás Maduro, recientemente secuestrado por fuerzas militares estadounidenses. Las restricciones migratorias abarcan a "funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EEUU".
Hace 4 horas
Milei anunció su "apoyo total" a EE.UU. y pide la vuelta del gendarme Gallo
El Presidente confirmó una vez más el alineamiento con Donald Trump, celebró los ataques y el secuestro que llevó adelante en Venezuela para "terminar con el régimen". Pidió que no haya nuevas elecciones, que asuma González Urrutia y exigió el regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo.
Javier Milei apoyó el ataque de Estados Unidos a Venezuela.
El presidente Javier Milei celebró el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, a quien calificó como "el mayor enemigo de la libertad en el continente" y lo acusó de realizar "interferencias electorales en Argentina. México, Colombia y Bolivia". También pidió que el dirigente opositor Edmundo González Urrutia sea nombrado nuevo presidente venezolano y solicitó "el regreso seguro" del ciudadano argentino Nahuel Gallo.