Javier Milei volvió a apoyar el ataque de Estados Unidos a Venezuela: "Hermoso momento"

El presidente Javier Milei volvió a celebrar el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela con el posterior secuestro de su presidente Nicolás Maduro. "Hermoso momento", escribió en sus redes sociales.

El comentario fue a un post del periodista Eduardo Feimann que aseguró: "El tema ahora, según la mejor tradición del derecho anglo sajón, es cuanto esté dispuesto a contar Maduro a cambio de reducción de penas. Atención políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y otros corruptos financiados por los dólares venezolanos".