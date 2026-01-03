Milei prohíbe que ingresen al país venezolanos "relacionados" a Maduro

Horas después del bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, el gobierno de Javier Milei decidió prohibir el ingreso al país a ciudadanos venezolanos "relacionados al régimen" de Nicolás Maduro, recientemente secuestrado por fuerzas militares estadounidenses. Las restricciones migratorias abarcan a "funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EEUU".

"La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro", indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un comunicado.

El también vocero presidencial detalló que se les prohibirá el ingreso al territorio argentino a aquellos "funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros". "Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país", agregó.

"Apoyo total" a EE.UU. y la vuelta del gendarme Gallo

Cerca del mediodía, Milei celebró el ataque militar de Estados Unidos y el secuestro de Maduro, a quien calificó como "el mayor enemigo de la libertad en el continente" y lo acusó de realizar "interferencias electorales en Argentina. México, Colombia y Bolivia". También pidió que el dirigente opositor Edmundo González Urrutia sea nombrado nuevo presidente venezolano y solicitó "el regreso seguro" del ciudadano argentino Nahuel Gallo.

"La Oficina del Presidente celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. El régimen socialista que encabezaba Nicolás Maduro es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenia Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región", indicó en un comunicado la Oficina del Presidente.

Milei acusó a Maduro de llevar adelante desde Venezuela "interferencias electorales en Argentina. México, Colombia y Bolivia", emplear "estrategias de infiltración en varios países del continente via ataques de migración masiva", desarrollar "alianzas con distintas ONGs progreistas para impulsar la izquierda radical en el mundo", fortalecer "vínculos con Irán y Hezbolá" y dar apoyo logístico a "Hamás y a la guerrilla de Colombia".