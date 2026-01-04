Bullrich adelantó que habrá cambios en la reforma laboral: "La vamos a sacar”

La senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo impulsará modificaciones en la reforma laboral y confió en que el proyecto será aprobado en el Senado. La dirigente también destacó el liderazgo internacional del presidente Javier Milei, hizo un balance de su propio año político y se refirió a las tensiones con el PRO.

Respecto de la reforma laboral, Bullrich explicó que la media sanción quedó pendiente por decisión política. “Sacamos el dictamen el último día hábil antes de la semana de Navidad. Había que leer una ley completa, había que cambiar cosas. No estaba todo consensuado. Entonces decidí que había que pasarla”, relató en una entrevista a Clarín. Sin embargo, adelantó que el debate se retomará en febrero y aseguró: “La vamos a sacar. Hay mucha gente que sabe que la Argentina necesita un cambio laboral. Todos los senadores de distintas provincias saben que tienen gran parte de su fuerza laboral en la informalidad y que necesitan hacer algo por gente que no tiene absolutamente nada”.

En paralelo, la senadora se refirió al tratamiento del nuevo Código Penal, que aún no ingresó al Congreso. “Se va a discutir con un buen tiempo, porque son mil artículos los que componen el proyecto. Creo que cuando se aplique va a cambiar definitivamente el paradigma de la seguridad en la Argentina”, sostuvo.

Bullrich también defendió la vigencia del protocolo antipiquetes, cuestionado por un fallo judicial: “Los jueces no pueden ser kirchneristas, peronistas, radicales o libertarios. Los jueces tienen que ser jueces. Por suerte nos dieron la apelación y el protocolo está vigente. Trajo orden y tranquilidad social. Dejamos de tener una ciudad sitiada”.

Bullrich, sobre el presente del PRO

En cuanto a su vínculo con el PRO, la senadora reconoció tensiones internas tras el apoyo a Milei en la segunda vuelta presidencial. “Mauricio Macri tuvo otra idea, más de coalición, y nunca terminó de quedar claro dónde se situaba. Eso no se procesó bien internamente, y terminó con todos nosotros echados del partido”, afirmó. Y agregó: “El PRO es una estructura. Está incómodo. Hubiera sido bueno si desde el principio hubieran sido parte del Gobierno”.

Por otra parte, Bullrich valoró la evolución del Presidente a dos años de su asunción. Según afirmó, “el principal cambio de Milei se basa en el aprendizaje logrado”. Y agregó: “Milei mantuvo un horizonte sin variaciones, y logró que lo teórico sea posible también desde lo práctico. Ese es el gran salto del Presidente, que hoy lo pone en un lugar de gran líder mundial”. En tanto, la senadora realizó un balance positivo de su propio recorrido político en 2025. "Yo siento que mi año fue muy bueno. Irte con el aplauso social sobre la seguridad es algo bastante inédito. El aplauso por el fin de los piquetes, el aplauso por la tasa de homicidios más baja de toda América del Sur”, señaló. En ese sentido, reivindicó lo que denominó la “Doctrina Bullrich” y destacó el respaldo electoral que obtuvo tras la campaña cara a cara: “Fue muy importante tener una elección arriba del 50%. Lo sentí como una reivindicación al proyecto, al Presidente y también a mi trayectoria”.

Finalmente, al ser consultada sobre su futuro político, Bullrich evitó definiciones personales y puso el foco en las necesidades del país. “Yo veo la política más desde una perspectiva de qué necesita el país en los próximos años. No me estoy poniendo en ningún lugar, ni soy candidata a nada. Acabo de asumir como senadora”, concluyó.