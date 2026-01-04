El impacto de la crisis de Milei y Zdero en el turismo chaqueño: "La gente no tiene un sobrante"

En medio de la crisis económica desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador Leandro Zdero, el inicio de la temporada de verano del turismo chaqueño resulta más moderada de lo esperado. El titular de la Cámara de Turismo provincial, José Sena, detalló que las ventas alcanzan apenas entre un 50 y 60% de lo habitual para esta época, ya que "se llega a fin de mes como se puede".

Según explicó Sena, la corriente turística es sensiblemente menor a la proyectada. "No avizorábamos este poco movimiento, pensábamos que íbamos a tener una buena temporada", aseguró. En esa línea, atribuyó el bajo nivel de actividad a la situación económica nacional. "La gente no tiene un sobrante, los aumentos de sueldos fueron bajos y crecieron los valores básicos", sostuvo.

De acuerdo con Sena, el principal destino elegido por los chaqueños que deciden salir del país sigue siendo Brasil, especialmente en zonas como Camboriú, Canasvieira y Torres. "Lo poco de venta que hay es Brasil", señaló, al detallar que los paquetes más económicos arrancan entre 450 y 600 dólares, según la hotelería y el tipo de alojamiento.

En declaraciones para Radio Norte, indicó que una habitación familiar ronda los 500 dólares por persona, lo que equivale a unos 750 mil pesos, e incluye siete noches de estadía, pasaje de ida y vuelta y desayuno. Además, comparó los costos con destinos nacionales tradicionales y sostuvo que "Mar del Plata, que es la ciudad turística por excelencia de Argentina, está al mismo precio que ir a Brasil, por eso la gente del norte decide viajar al exterior".

Turismo regional y consumo retraído

En relación con el turismo regional, Sena aseguró que también se registra poco movimiento hacia provincias como Formosa, Corrientes, Misiones o Santiago del Estero. En estos casos, explicó que predomina la venta individual y los viajes organizados por cuenta propia, sin paquetes turísticos cerrados.

"La gente se está manejando más regionalmente, en auto y en familia, y elige vacaciones de tres o cuatro días en lugar de una semana", detalló. Destinos como Federación o Salta aparecen como alternativas, aunque con estadías más cortas y un gasto más controlado.

Sobre las necesidades del sector, fue contundente: "El único incentivo real es que aumenten los sueldos; con eso se equilibran muchas cosas. También ayudaría a reactivar el uso de la tarjeta de crédito para el exterior", señaló para exponer el grave panorama que atraviesa el sector.