Mientras paga sueldos escalonados, Zdero amenaza con recortar los fondos de la empresa estatal de agua

El gobierno de Leandro Zdero termina el 2025 cargado de conflictos. Además de la crisis del sistema de transporte público, trabajadores de la compañía de Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep) se manifestaron en contra del mandatario: el secretario adjunto del gremio, Gustavo Duarte, señaló que, desde hace aproximadamente dos meses, "el sueldo se viene pagando escalonado".

En el marco de una manifestación frente a Casa de Gobierno, Duarte señaló que uno de los principales problemas es la falta de previsibilidad, ya que "los atrasos en las cuentas generan intereses que son perjudiciales para todos los trabajadores". De esta manera, explicó que el salario "no se paga" a la "totalidad" de los empleados, sino que se cobra según la categoría. "Se empieza en la más baja hacia la más alta”, detalló.

En ese sentido, el dirigente gremial afirmó que recientemente los trabajadores también percibieron el aguinaldo de manera fragmentada. “Ayer terminamos de cobrar en cuotas. Tenemos la incertidumbre de cuándo cobramos el sueldo”, remarcó. También mencionó demoras en otros conceptos: “Si bien la Provincia ya depositó el refrigerio, SAMEEP todavía no tiene ni siquiera fecha”.

Duarte indicó que la situación afecta directamente a las familias de los trabajadores. “Todos los compañeros queremos tener la seguridad porque dependemos de un sueldo y tenemos una familia. Queremos tener certidumbre de lo que va a pasar con nuestro sueldo y con todas las cuestiones que vienen sucediendo dentro de la empresa”, expresó en diálogo con CIUDAD TV.

Si bien aseguró que tuvieron una reunión con integrantes del Ejecutivo provincial, remarcó que no hubo "una respuesta muy favorable" por parte de las autoridades. "Únicamente se está trabajando para tratar de llevar algún tipo de certidumbre a los compañeros sobre las fechas de cobro del sueldo y del refrigerio, pero todavía no tenemos ninguna certeza”, señaló.

El secretario adjunto del gremio de trabajadores de SAMEEP, Gustavo Duarte. (Foto: Chaco día por día).

Sin soluciones a los trabajadores, Zdero pide que la empresa de agua sea "autosustentable"

Además de los reclamos por el pago de salarios y aguinaldo en los plazos legales, los empleados también piden la regularización de la obra social Insssep, el cumplimiento de categorías y retroactivos establecidos en la Resolución 252/15, la entrega de indumentaria y elementos de seguridad, el pago de horas extras adeudadas y la conformación de las Juntas de Escalafón y Calificación

Lejos de escuchar estos pedidos, el gobernador Zdero remarcó la necesidad de avanzar hacia un esquema de autosustentabilidad dentro de la empresa estatal. "Nosotros permanentemente vamos girando fondos a Sameep, por lo cual debemos lograr que la empresa sea autosustentable", sostuvo el mandatario.

Zdero enfatizó que, en la actualidad, el sostenimiento de Sameep recae sobre el conjunto de la sociedad. "Hoy los chaqueños sostenemos la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial", indicó, y agregó que el es el Estado el que debe cubrir gastos básicos como el pago de salarios.

"Los chaqueños tenemos que mandar fondos para poder pagar sueldos. Fondos que se sacan de comprar un remedio, de sostener la seguridad o de otras prioridades , van para pagar los salarios de los trabajadores de Sameep", aseguró el gobernador según lo informado por el medio Data Chaco.