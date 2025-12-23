Médicos privados señalan una situación "insostenible" del sistema de salud y le exigen respuestas a Zdero

En medio del panorama crítico de la Salud a nivel nacional, la situación se profundiza en el interior. La Federación Médica del Chaco (Femechaco), con el respaldo de todas las entidades primarias de la provincia, advirtió que la salud privada se encuentra en una situación "insostenible" y le exigió una respuesta urgente del gobierno de Leandro Zdero.

Según el comunicado, el principal problema es la "prolongada mora en el pago de las prestaciones médicas ya brindadas" al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), una situación que se mantiene en el tiempo y que afecta de manera directa el funcionamiento de clínicas, sanatorios, consultorios y profesionales. A esto se suma el retraso en la actualización de los aranceles, que deberían ajustarse según los aumentos salariales de la administración pública, pero hoy se encuentran "completamente desfasados" frente a la inflación.

Desde la Femechaco señalaron que este escenario "se agrava en un contexto de recesión económica, caída de la actividad y aumento de insumos dolarizados, lo que empuja al sector privado de la salud a una situación límite". En ese marco, advirtieron que "los prestadores se ven obligados a subsidiar con recursos propios las prestaciones de salud cuya cobertura corresponde al Estado provincial".

De esta manera, remarcaron que, de no mediar una solución inmediata, podría verse afectada la continuidad y la calidad de la atención médica, con riesgos de reducción o interrupción de prestaciones y un deterioro profundo de la capacidad sanitaria privada instalada en la provincia, cuya recuperación demandaría años.

La entidad exhortó a las autoridades provinciales a dar una respuesta concreta y urgente al reclamo del sector, al que definió como un actor esencial para garantizar el derecho a la salud y generador de miles de empleos formales y calificados. Si bien ratificó su vocación de diálogo, advirtió que la continuidad del sistema sanitario privado depende de decisiones inmediatas y acordes a la gravedad de la situación.

Crisis económica y laboral: organizaciones de Chaco denuncian ajuste y le exigen respuestas a Zdero

A pocos días para que termine el año, la Multisectorial de los Trabajadores de la provincia del Chaco presentó documentos formales ante los tres poderes del Estado, exigiéndole respuestas al gobernador Zdero frente a la grave crisis social, laboral y económica.

En un escenario creciente de tensiones económicas y financieras, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos denuncian que las políticas de ajuste y el ahogamiento presupuestario provocan la pulverización del salario, pérdida de puestos de trabajo, deterioro de la protección social y aumento de la pobreza.

Entre los principales reclamos, las organizaciones exigieron la declaración y tratamiento urgente de la emergencia alimentaria, productiva y pediátrica; la protección integral de las personas con discapacidad frente a recortes de prestaciones, medicamentos y terapias; la defensa de las infancias ante el desmantelamiento de programas de cuidado y protección; y el resguardo de jubilados y pensionados.

Asimismo, reclamaron salarios dignos y paritarias, especialmente para el sector público; políticas efectivas de prevención de la violencia de género; el respeto a los derechos de los pueblos originarios y a los procesos de memoria, verdad y justicia; y garantías democráticas para la protesta social, la organización sindical y la libertad de expresión.