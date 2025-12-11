La reforma laboral del gobierno de Javier Milei vuelve a atacar el derecho a huelga y ratificó los límites ya fijados por el Decreto N° 70/2023, una norma que había sido cuestionada y rechazada en su momento por diversos sectores sindicales y políticos. El proyecto amplía la definición de servicios esenciales y de “importancia trascendental” y ratificó el marco legal que restringe las medidas de fuerza en estas áreas.

Qué propone la reforma laboral: los gremios que no tendrán derecho a huelga

La reforma establece dos categorías de actividades con obligaciones diferenciadas:

Servicios esenciales (75 % de cobertura mínima durante huelga):

Salud y hospitalarios, transporte y distribución de medicamentos, servicios farmacéuticos.

Producción y distribución de agua, gas, petróleo, combustibles y energía eléctrica.

Telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales.

Aeronáutica comercial, control de tráfico aéreo y portuario, servicios de dragado, estiba y remolque.

Servicios aduaneros y migratorios.

Educación inicial, primaria, secundaria y especial.

Transporte marítimo y fluvial de personas y mercaderías.

Recolección de residuos.

Actividades de importancia trascendental (50 % de cobertura mínima):

Producción de medicamentos e insumos hospitalarios.

Transporte terrestre y subterráneo de personas y mercaderías.

Radio y televisión.

Industrias continuas: siderurgia, aluminio, química y cementera.

Industria alimenticia en toda su cadena de valor.

Construcción, reparación de aeronaves y buques, logística, minería, frigoríficos, correos, agroindustria.

Servicios bancarios, financieros, hoteleros, gastronómicos y comercio electrónico.

Producción de bienes y servicios afectados a compromisos de exportación.

Además, una Comisión de Garantías independiente podrá ampliar estas categorías si considera que la interrupción de una actividad pone en riesgo la vida, la salud, la seguridad o el abastecimiento de productos críticos.

Requisitos y limitaciones para ejercer la huelga según la Reforma laboral

La reforma endurece los procedimientos para llevar adelante medidas de fuerza en estos sectores:

- Preaviso obligatorio: los sindicatos deben notificar con 5 días de anticipación a la otra parte y a la Autoridad de Aplicación.

- Acuerdo de servicios mínimos: dentro de las 24 horas posteriores al preaviso, las partes deben definir ante la autoridad los porcentajes de cobertura, personal afectado, horarios y funciones.

- Intervención estatal: si no hay acuerdo, la Autoridad de Aplicación, en consulta con la Comisión de Garantías, fijará los servicios mínimos.

- Información pública: los gremios deben comunicar a los usuarios, con 48 horas de anticipación, cómo se garantizarán los servicios durante el conflicto.

- Sanciones: el incumplimiento de estos requisitos habilita sanciones previstas en las leyes laborales vigentes y puede derivar en responsabilidades legales para los trabajadores obligados a cumplir los servicios mínimos.

