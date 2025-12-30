Crisis en el transporte público de Chaco: antes de Año Nuevo, las empresas suspendieron a más de 80 trabajadores

La crisis del sistema de transporte urbano en el área metropolitana de Chaco se profundiza. A pocas horas de que termine el 2025, las empresas ERSA y TCM suspendieron entre 40 y 50 trabajadores cada una, según confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco (CETACH) advirtió que la situación es “grave" y no tiene "precedentes”.

Desde el sector empresario señalaron que la decisión se tomó como consecuencia de la falta de reconocimiento de los costos operativos desde hace más de un año por parte del gobierno de Leandro Zdero, a la caída sostenida de pasajeros y a la ausencia de controles sobre los sistemas alternativos de transporte que compiten con el servicio formal.

La UTA rechazó las suspensiones y expresó su preocupación por el impacto sobre los trabajadores. Desde el gremio indicaron que analizan posibles medidas de fuerza en defensa de los empleados afectados. En paralelo, ERSA también ingresó en un Procedimiento Preventivo de Crisis en la provincia de Corrientes.

Mientras el conflicto escala, la Subsecretaría de Transporte no emitió hasta el momento un pronunciamiento oficial. La falta de definiciones mantiene la incertidumbre tanto en el sector empresario como entre los empleados y los usuarios que utilizan el transporte público.

De acuerdo a lo detallado por el medio NEA Hoy, las empresas advirtieron que, de no mediar respuestas oficiales, podrían producirse nuevas consecuencias que afecten tanto la continuidad del servicio como las fuentes de trabajo. En ese marco, no se informó si las suspensiones alcanzan a conductores que realizan servicios interprovinciales entre Chaco y Corrientes.

El presidente de la CETACH, Gustavo Larrea, había advertido que, sin definiciones urgentes del gobernador Zdero, el servicio podría entrar en una "situación de colapso" en los primeros meses de 2026. Sin embargo, esto se adelantó y muchos choferes pasarán un Año Nuevo cargado de angustia e incertidumbre.

Sistema de transporte público en Chaco: los puntos que profundizan la crisis

Entre los principales factores que agravan el escenario, las empresas señalaron: