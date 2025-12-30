Este martes 30 de diciembre, la zona sur del conurbano bonaerense sufre un paro de colectivos hoy de las empresas Moqsa y El Nuevo Halcón, que afecta principalmente a la línea 148, cuyo servicio está completamente paralizado por un reclamo salarial.

El conflicto comenzó el 24 de diciembre y está motivado por el incumplimiento en el pago de salarios, viáticos y aguinaldos a los trabajadores de la línea 148, perteneciente a la empresa El Nuevo Halcón. Uno de los manifestantes detalló: “Ayer fuimos la UTA y a la Secretaría de Transporte, estamos reclamando que nos paguen los viáticos, aguinaldo y el sueldo. Esta medida será hasta que baje la plata”.

Si bien se les informó fechas para abonar lo adeudado, la situación no se resolvió. Según un trabajador, el 24 de diciembre recibieron un pago parcial de $119.000, pero aún resta cancelar el resto de la deuda.

Los choferes expresaron su frustración: “Nos dicen un día y no aparece la plata”, mientras mantenían la protesta frente al portón de ingreso y egreso de colectivos de la empresa Moqsa.

Paro de colectivos hoy: qué líneas adhieren

Además de la línea 148, se bloqueó la salida de colectivos de las líneas:

159

500

219

300

372

584

603

619

Paro de colectivos: la protesta de la UTA

El lunes, los trabajadores manifestaron su reclamo en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Balvanera y luego se dirigieron a la Secretaría de Transporte para exigir que se regularice la deuda a la brevedad.

Los choferes dejaron claro que la medida de fuerza continuará hasta que se pague la suma adeudada, por lo que los usuarios deberán buscar alternativas para sus traslados mientras dure el paro.

Según los datos aportados por los trabajadores, la deuda afecta a cerca de 500 empleados de las empresas involucradas en la protesta.