Paro de colectivos en AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan este martes 9 de diciembre

Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan este martes 9 de diciembre

Este martes 9 de diciembre hay paro de las líneas de colectivos de la empresa MOQSA que permanecen sin servicio debido a una medida de fuerza de choferes que reclaman el pago completo de salarios. La paralización del servicio de colectivos afecta a miles de pasajeros en Quilmes, Florencio Varela y Berazategui y se mantiene por tiempo indeterminado.

La empresa MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes S.A.) enfrenta un paro de actividades iniciado por sus choferes, quienes denuncian salarios abonados de manera parcial. Según fuentes gremiales, en algunos casos los trabajadores recibieron menos de la mitad de sus haberes, lo que generó un fuerte malestar y la decisión de profundizar la protesta.

La medida de fuerza consiste en una retención de tareas que paraliza el servicio en varias líneas estratégicas del sur del conurbano bonaerense.

Líneas afectadas por el paro de colectivos

Las líneas que no funcionan actualmente son:

- 159

- 219

- 300

- 372

- 584

- 603

- 619

Estas líneas conectan Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

En este marco, miles de pasajeros se ven obligados a buscar alternativas de transporte y la falta de servicio genera mayor congestión en otras líneas. Los choferes advirtieron que no retomarán el servicio hasta que se abone la totalidad de los salarios adeudados. Desde el sector sindical remarcaron que la empresa no ofreció una respuesta satisfactoria y que la medida se mantendrá por tiempo indeterminado.