En medio de un equilibrio fiscal frágil y un rojo presupuestario alarmante, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, recibió un nuevo revés luego de que la oposición legislativa impidiera el avance, en sesiones extraordinarias, con la Ley de Consolidación de Deudas y la reforma del régimen portuario. Para el mandatario, la negativa del bloque peronista a tratar los proyectos en el recinto responde a una lógica política que “perjudica a todos los chaqueños”.

Las iniciativas del Ejecutivo provincial no lograron reunir los votos necesarios: el trasfondo del conflicto incluye la discusión sobre si el tratamiento debe realizarse con la actual o la nueva conformación legislativa, tras el recambio de bancas.

Tras el fracaso, Zdero se refirió a la postura de los diputados del PJ y advirtió que la falta de tratamiento de ambas leyes implica "postergar herramientas centrales para ordenar las cuentas públicas" y promover la actividad económica. Según el gobernador, el rechazo no se explica por el contenido de las iniciativas, sino por una decisión política de no acompañar propuestas que, a su entender, “benefician a la provincia en su conjunto”.

Tras el traspié oficialista, las iniciativas fueron enviadas a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde serán analizadas en una reunión extraordinaria. Esta situación se suma a un escenario creciente de tensiones económicas y financieras en la provincia. Además, existen atrasos en el pago a proveedores a pesar de que los salarios no son los más altos del país. El medio local Chaco Ahora advirtió por el desequilibrio en las cuentas públicas, lo que refleja un panorama financiero deteriorado y una dependencia significativa de recursos externos para cumplir con obligaciones corrientes.

Ley de Consolidación de Deudas: un pedido de $300 mil millones

De acuerdo al proyecto de Ley de Consolidación de Deudas del gobernador chaqueño, el pedido de emisión ronda los $300 mil millones. Según estimaciones del ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, Alejandro Abraham, son unos $ 130.000 millones la deuda de la Administración Central (principalmente de los distintos ministerios).

En los fundamentos, el Ejecutivo habla de una "crítica situación presupuestaria que atraviesa, derivada de la acumulación de pasivos exigibles en un contexto de retracción de recursos reales , aumento de costos financieros y tensiones macroeconómicas que afectan severamente la disponibilidad inmediata de fondos para atender compromisos ya devengados".

Zdero detalló que en febrero la provincia deberá pagar 40 millones de dólares, y que el objetivo es comenzar, a partir de marzo, un proceso de reprogramación que permita aliviar la carga financiera. “Vamos a pagar, pero necesitamos instrumentos que nos permitan hacerlo en mejores condiciones. Entendemos las jugadas de la política, no las compartimos”, expresó Zdero.

Reforma del régimen portuario: “Si repetimos el pasado, vamos a quedar varados”

En cuanto a la iniciativa para reformar el régimen portuario, Zdero apuntó directamente al impacto que tiene el freno legislativo sobre el puerto de Barranqueras y el de Las Palmas. “Si seguimos haciendo lo mismo que durante años, el puerto va a quedar varado y no va a crecer”, afirmó, y remarcó que la actualización del marco legal permitiría atraer inversiones y generar mayor movimiento económico.

En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo insistirá con la iniciativa porque apunta a cambiar la matriz productiva de la provincia y a integrar al Chaco en un esquema logístico más competitivo a nivel regional. “Nos preocupa que se nieguen a aprobar una ley que es en beneficio de todos”, subrayó.