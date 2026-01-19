Suben a 9 los policías muertos tras ataques de pandillas en Guatemala

Imagen de archivo. Ceremonia fúnebre por los policías muertos en ataques de pandilleros en Guatemala.

Dos policías más fallecieron en las últimas horas en Guatemala tras ataques armados de pandilleros durante el fin de semana, elevando ‍a nueve la cifra de ⁠uniformados muertos, dijo un funcionario el lunes.

El sábado, reclusos amotinados de la pandilla Barrio 18 tomaron casi 50 rehenes en tres prisiones en el centro y el sur del país buscando privilegios carcelarios.

El domingo, poco después de que las fuerzas de seguridad recuperaron el control de una de las prisiones, se sucedieron ataques simultáneos contra policías en la capital y sus alrededores, dejando siete uniformados fallecidos y una decena de heridos, ‌así como un pandillero muerto.

El presidente, Bernardo Arévalo, decretó ⁠en la víspera un estado de sitio ⁠por 30 días para restablecer el orden.

Uno de los policías falleció la noche del domingo y otro, Frallan Medrano, la madrugada del lunes, a ‍causa de sus heridas, tras ser "cobardemente atacado", dijo a Reuters el vocero de la Policía Nacional Civil de ⁠Guatemala (PNC), Jorge Aguilar.

Medrano fue atacado la ‌mañana del domingo mientras se desplazaba en moto por Villa Canales, a unos 22 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. De acuerdo con información oficial, dos individuos le dispararon a quemarropa, provocándole múltiples heridas de gravedad. Tras el ataque, el agente fue trasladado ‌a un hospital, ‌donde permaneció en terapia intensiva. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció la madrugada del lunes.

Las calles de Ciudad de Guatemala, el área metropolitana más poblada de Centroamérica y el Caribe con más de 3.5 millones de ​habitantes, lucían semivacías y en calma el lunes. Algunas zonas eran patrulladas por policías y militares mientras se realizaban las honras fúnebres de sus compañeros caídos.

"El ataque que sufrieron los agentes fue no solo contra ellos, no solo contra la Policía Nacional Civil, sino contra todo el país, contra el pueblo digno, el pueblo decente, el pueblo está cansado de los ‍criminales violentos que cometen actos de terrorismo", dijo Arévalo, durante el velatorio de los agentes.

El mandatario ha dicho que el ataque responde a mafias "político-criminales" que buscan infundir terror ante próximos cambios en el Poder Judicial, como la elección del fiscal general programada para mayo y la renovación de ​la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país. Ambas instituciones han tenido decisiones constitucionales controversiales y están abiertamente enfrentadas al Poder Ejecutivo.

En octubre, el Congreso ​guatemalteco reformó algunas leyes para declarar terroristas a los miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha y endurecer las ⁠penas de prisión. También el año pasado, Estados Unidos declaró terroristas a los miembros de ambas pandillas, que han asolado a Guatemala por años.

Con información de Reuters