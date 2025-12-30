Inundaciones en Corrientes: los evacuados ascienden a 400 y crece el malestar contra los Valdés

Actualmente, 330 personas reciben asistencia en una red de doce refugios que incluye escuelas y capillas. (Foto: FM89.3).

La provincia de Corrientes se encuentra en estado de alerta tras un feroz temporal que dejó un saldo de 413 evacuados y graves destrozos materiales. La intensidad de las precipitaciones provocó el colapso de los suelos y el avance incontenible del agua, lo que obligó a cientos de familias a abandonar sus viviendas en una de las crisis climáticas más severas de los últimos tiempos para la región.

El impacto del temporal reavivó el malestar social en distintas comunidades. Vecinos de San Luis del Palmar y otras localidades apuntaron contra la falta de obras hídricas y responsabilizaron a la gestión provincial encabezada por Gustavo Valdés, que hace algunas semanas heredó su hermano Juan Pablo Valdés. Denuncian ausencia de planificación y políticas de prevención frente a eventos climáticos cada vez más extremos.

El origen del desastre radica en un volumen de agua sin precedentes: los registros marcaron picos de 400 mm en San Luis del Palmar, una cifra que aniquiló la capacidad de los desagües y dejó a oscuras y aisladas a múltiples comunidades.

El desborde de los ríos Paraná y Uruguay puso en jaque a la provincia, desencadenando un despliegue conjunto entre Gendarmería y Prefectura Naval para rescatar a familias atrapadas. Actualmente, 330 personas reciben asistencia en una red de doce refugios que incluye escuelas y capillas, mientras que otros cien damnificados buscaron refugio por sus propios medios.

En paralelo, equipos de Defensa Civil, Bomberos y Policía provincial trabajaron contrarreloj para asistir a los evacuados con víveres, colchones, agua potable y otros insumos esenciales. También se implementaron operativos de seguridad ciudadana y controles viales preventivos en las zonas afectadas.

El escenario podría agravarse en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por tormentas para este miércoles, lo que incrementa la preocupación entre los damnificados, muchos de los cuales perdieron todas sus pertenencias y aún no saben cuándo podrán regresar a sus viviendas.

Corrientes: diciembre récord de lluvia y estado de emergencia en San Luis del Palmar

Los números de la lluvia caída en territorio correntino durante este mes de diciembre son sorprendentes y marca un récord de los últimos 63 años: los valores triplican a los caídos en esta época del año.

Según datos oficiales del Observatorio Meteorológico del Inta, las precipitaciones acumuladas durante el mes alcanzaron valores excepcionales superando ampliamente el promedio histórico: el acumulado mensual lleva 520 milímetros de lluvia. Triplicó el promedio histórico de diciembre, que es de 173 mm.

Durante 2025, el acumulado anual marcó un total de 1.854 milímetros, una cifra que refuerza la tendencia de precipitaciones muy por encima de lo normal.

En los últimos días, las lluvias trajeron una innumerable cantidad de problemas para algunas localidades correntinas. La ciudad de San Luis del Palmar, recibió casi 400 milímetros de lluvia en apenas 48 horas, y se decretó el estado de emergencia.