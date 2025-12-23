Bono en cuotas y deuda: un fin de año que expone la grave crisis en Corrientes desatada por Valdés

Luego de concretarse un pasamanos entre hermanos, el nuevo gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó el pago de un Bono Navideño de $500.000 para trabajadores activos, jubilados y pensionados. Sin embargo, la decisión llegó acompañada de una señal clara de fragilidad fiscal: el monto será abonado en tres tramos, lo que terminó de consolidar la percepción de que el territorio no cuenta con caja suficiente para afrontar una erogación extraordinaria de una sola vez.

El esquema definido por la gestión de Valdés ($100.000 en diciembre y dos tramos de $200.000 en enero y febrero) convirtió al bono en un síntoma de una crisis más profunda. Durante días, el silencio oficial alimentó rumores, malestar y reclamos, mientras los trabajadores aguardaban certezas en pleno diciembre, cuando el aguinaldo ya no alcanza y la inflación sigue golpeando el bolsillo por las medidas tomadas por el presidente Javier Milei y replicadas en Corrientes.

Pensado como un paliativo ante la pérdida del poder adquisitivo, el bono terminó funcionando como termómetro del estado real de las finanzas provinciales. La falta de definiciones previas y el pago escalonado reflejan un problema estructural: según detalló el medio NEA Hoy, el territorio correntino enfrenta un déficit fiscal superior a los $160.000 millones y una deuda proyectada para 2025 de más de $184.905 millones, con un crecimiento del 154% en apenas dos años.

Además, previo al recambio de gobierno, la gestión saliente de Gustavo Valdés autorizó pasivos adicionales por $120.000 millones, incluyendo Letras del Tesoro, lo que profundizó el nivel de endeudamiento. En ese contexto, incluso un bono anunciado como “esfuerzo” se transforma en una carga difícil de administrar.

El ministro de Hacienda provincial, Marcelo Rivas Piasentini, había descartado la posibilidad de aumentos salariales por falta de condiciones económicas. De esta manera, el bono se incorporó como la única respuesta posible, pero también como una admisión implícita de que no hay margen para políticas salariales de fondo.

Corrientes: más deuda para sostener el funcionamiento

El Presupuesto 2026, ya sancionado, asciende a más de $3,2 billones e incluye autorización para endeudarse hasta $200.000 millones. La hoja de ruta del nuevo gobierno se apoya en la austeridad y la eficiencia, pero también en más deuda para sostener el funcionamiento básico del Estado, incluso para cumplir con salarios y compensaciones.

Pese a la cercanía con el modelo de ajuste, desde el oficialismo provincial se reactivó el reclamo al gobierno de Milei la histórica deuda de U$S 500 millones, en un intento por explicar una crisis que ya no puede disimularse.

El bono navideño, su demora y su pago en cuotas no fueron un hecho aislado: fueron la primera señal visible de una economía provincial en tensión, en un mes donde cualquier dificultad se amplifica socialmente. Para el nuevo mandatario, diciembre no solo marcó el inicio de su gestión, sino también el primer test de una crisis que ya se siente en los bolsillos y que amenaza con profundizarse en 2026.