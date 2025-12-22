Corrientes, bajo el agua: calles y casas inundadas, servicios paralizados y accesos bloqueados

La ciudad de Corrientes se encuentra bajo el agua. Lo que comenzó como un frente de tormenta esperado se transformó, en pocas horas, en un fenómeno de alta intensidad que ya registra 111 milímetros de agua caída. Esto causó el colapso de desagües pluviales y el desborde de canales, generando anegamientos en barrios enteros.

Con la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aún vigente, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), prioriza la seguridad vial y las viviendas, ante el riesgo de que el tránsito vehicular empuje el agua acumulada hacia el interior de los domicilios. De acuerdo con el reporte, la situación podría agravarse en las próximas jornadas debido al sostenido ingreso de humedad tropical desde el norte del país, lo que incrementará el riesgo de nuevos anegamientos.

Desde la Municipalidad, informaron la suspensión temporal del servicio de transporte público urbano. Las unidades se encuentran resguardadas en las cabeceras, ya que los anegamientos en ciertos puntos críticos ponen en riesgo tanto a los colectivos como la seguridad de los pasajeros.

Además, Defensa Civil provincial informó que los comités de emergencia municipales se encuentran trabajando para asistir a los damnificados, especialmente a quienes sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas. También se realizan relevamientos para evaluar daños y coordinar acciones con el gobierno de Juan Pablo Valdés.

En Ituzaingó, ciudad limítrofe con Misiones, las precipitaciones acumuladas superaron los 100 milímetros en pocas horas. El municipio pidió a los vecinos evitar circular por zonas inundadas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales. Vecinos compartieron imágenes del temporal en redes sociales, mostrando calles convertidas en verdaderos ríos y automóviles que apenas lograban circular.

Servicios afectados: el riesgo de la basura

El sistema de recolección de residuos se encuentra interrumpido. Este es un punto donde la colaboración ciudadana es crucial: no saque la basura. En episodios de lluvia intensa, los residuos sólidos son el principal enemigo de los desagües; una sola bolsa puede obstruir un sumidero y causar la inundación de toda una cuadra.

Asimismo, se recomienda el aislamiento preventivo de artefactos eléctricos. Con la humedad ambiental y el agua en niveles críticos, el riesgo de cortocircuitos o descargas en la vía pública (postes y columnas de luz) aumenta exponencialmente.

Inundaciones en Corrientes: cuáles son los accesos bloqueados

Para evitar siniestros y situaciones de anegamiento de vehículos particulares, la Dirección de Tránsito procedió al corte total de circulación en arterias vitales: