Cómo va a estar el clima en Navidad, según el Servicio Meteorológico Nacional

Cómo estará el clima en Navidad.

La cuenta regresiva para Navidad llega con una pregunta que se repite en cada mesa y grupo de WhatsApp: ¿cómo va a estar el clima?. De acuerdo al último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama es claro y bastante uniforme en gran parte de la Argentina.

Los datos oficiales muestran que tanto la Nochebuena como el Día de Navidad transcurrirán sin precipitaciones, con cielo entre parcialmente y algo nublado, y temperaturas elevadas, especialmente en la región central del país. Un escenario que, lejos de ser excepcional, se inscribe en un patrón cada vez más frecuente de fiestas de fin de año atravesadas por el calor intenso.

Navidad 2025: calor, sol y cero lluvias en gran parte del país

De acuerdo al SMN, el miércoles 24 de diciembre tendrá mínimas cercanas a los 21 o 22 grados y máximas que alcanzarán los 32 o 33 grados, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones es del 0%, un dato clave para quienes planean festejos al aire libre.

Pronóstico para el 24 de diciembre de 2025.

El jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, mantendrá la misma tónica: mínima alrededor de los 20 grados, máxima cercana a los 33, cielo algo nublado y sin lluvias. Los vientos serán leves a moderados, predominando del sector este y sudeste, lo que no alcanzará para aliviar la sensación térmica.

Pronóstico para el 25 de diciembre de 2025.

Cómo estará el clima en CABA y conurbano durante la Nochebuena y Navidad

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el pronóstico confirma una Navidad bien veraniega. El miércoles 24 se espera una máxima de 33 grados, con una noche cálida y mínima de 22, cielo mayormente nublado pero sin chances de lluvia.

Se viene la Navidad.

Para el jueves 25, el SMN prevé condiciones similares: mínima de 20 grados, máxima nuevamente en torno a los 33, cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones nula durante toda la jornada. Esta será una de las Navidades más calurosas de los últimos años en el AMBA.

Un clásico moderno: Navidad calurosa y mesas adaptadas

Lejos quedaron aquellas postales de fiestas frescas o templadas. El aumento sostenido de las temperaturas medias hace que el calor extremo en diciembre sea cada vez más habitual, lo que obliga a adaptar menús, horarios y formas de celebración.

El SMN recomienda hidratarse bien, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y extremar cuidados con niños y adultos mayores, especialmente durante la tarde del 25.