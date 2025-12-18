Sigue el calor en CABA y el conurbano: el clima para este jueves 18 de diciembre

Se termina la semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 19 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este viernes 19, el cielo estará solo algo nublado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 22 grados y una máxima de 31.

El sábado 20, de acuerdo al SMN, se estima que habrá tormentas aisladas durante la mañana que se irán a la tarde para dejar un cielo nublado por la tarde noche, mientras que la temperatura se encontrará entre una mínima de 22 grados y una máxima de 27.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

La temperatura descenderá levemente durante el fin de semana

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.