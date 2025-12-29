El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta máxima y hay preocupación en Buenos Aires

Alerta de incendios forestales: las recomendacionesl del SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por riesgo "extremo" de incendios forestales en 10 provincias argentinas y hay preocupación en Buenos Aires. Las medidas para evitar la propagación del fuego y los puntos del país que están en riesgo.

El SMN indicó que hay riesgo de incendios forestales en distintas partes del país y el Servicio Nacional de Manejo de Fuego señaló que este lunes 29 de diciembre a un nivel de riesgo extremo en 10 provincias: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

A qué se debe el riesgo de incendios forestales

Los especialistas indicaron que el riesgo "extremo" de incendios forestales se agrava por la combinación de altas temperaturas, las sequías permanentes y el agravamiento del calentamiento global.

En este marco, desde el Gobierno nacional se dispuso que en los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces se aplicarán procedimientos contravencionales ante la detección de infractores y estipularon que queda terminantemente prohibido el uso de fuego en estas zonas, hasta el 30 de abril del 2026.