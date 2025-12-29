El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará el jueves 1 de enero una temperatura máxima de 30° C

Con la ola de calor ya en marcha en el centro y norte de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacionl (SMN) publicó el pronóstico del tiempo para los primeros días de 2026.

Con lluvias tenues para Misiones y el oeste de Jujuy, Salta y San Juan, el resto de las provincias mostrará cielo nublado a parcialmente nublado.

"A la falta de precipitaciones se suma un escenario térmico exigente. Se esperan anomalías de temperatura muy elevadas", señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored

¿Cómo estarán los primeros días de 2026?