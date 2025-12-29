Con la ola de calor ya en marcha en el centro y norte de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacionl (SMN) publicó el pronóstico del tiempo para los primeros días de 2026.
Con lluvias tenues para Misiones y el oeste de Jujuy, Salta y San Juan, el resto de las provincias mostrará cielo nublado a parcialmente nublado.
"A la falta de precipitaciones se suma un escenario térmico exigente. Se esperan anomalías de temperatura muy elevadas", señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored
¿Cómo estarán los primeros días de 2026?
- Buenos Aires y alrededores: El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará el jueves 1 de enero una temperatura máxima de 30° C, mientras que el viernes 2 descenderá hasta los 28° C. Sin chances de lluvias, el viernes rotará del sureste hasta el este.
- Región Patagonia: El centro y norte de la región patagónica mostrará cielo parcialmente nublado. Las temperaturas iniciarán el jueves 1 de enero de 2026, con máximas de hasta 36° C en Río Negro, 24° C en Chubut y 22° en Santa Cruz. En Tierra del Fuego las lluvias desplomarán el mercurio hasta los 9° C.
- Región Cuyo: Las provincias cuyanas sentirán el jueves el impacto de la ola de calor continua en 2026. Las máximas tocarán el jueves 1 los 36° C y el viernes se dispararán hasta los 37° C.. En materia de precipitaciones, San Juan será hacedora de lluvias en casi todo el distrito, con especial énfasis en el extremo norte y este.
- Región Noroeste: Catamarca, Salta y Jujuy iniciarán el 2026 con tormentas vespertinas que evolucionarán a lluvias continúas el viernes 2. En el plano térmico, el área este concentrará el foco de calor: las máximas tocarán el jueves los 37° C y el viernes subirán hasta los 39° C.
- Región Noreste: Las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero también verán el mercurio en registros cercanos a los 40° C el jueves 1 y viernes 2. Sin lluvias, el cielo se presentará parcialmente nublado.
- Región Mesopotamia: El jueves 1 de enero la región mesopotámica mostrará tormentas vespertinas que se reiterarán el viernes 2. En materia térmica, las máximas no superarán los 34°.
- Región Centro: Acaso el área más castigada por la ola de calor, los primeros dos días de 2026 en el centro del país se mantendrán sin alteraciones en los registros térmicos. El mercurio trepará el jueves 1 y viernes 2 hasta los 37° C. El foco del calor se concentrará en traslasierras cordobesas.