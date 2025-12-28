Temporal e inundaciones en Corrientes: más de 300 evacuados y emergencia en San Luis del Palmar

El desborde del río Riachuelo causó inundaciones en zonas que antes no se inundaban. (Foto: Infobae).

Desde hace una semana, la provincia de Corrientes atraviesa una situación crítica debido a las intensas lluvias registradas, que provocaron inundaciones en distintas localidades. Uno de los puntos más afectados es San Luis del Palmar, con más de 300 personas evacuadas y el municipio en estado de emergencia.

El intendente local, Néstor René Buján, confirmó que, en apenas 48 horas, cayeron cerca de 400 milímetros de lluvia, un volumen que superó ampliamente la capacidad de drenaje del sistema hídrico local. La magnitud del desastre forzó la activación de 12 centros de asistencia, donde actualmente permanecen alojadas más de 310 personas pertenecientes a 79 familias. A este número se suman unas 45 familias autoevacuadas.

"Realmente esta gran caída de agua no nos la esperábamos en tan pocas horas", señaló el jefe comunal en diálogo con TN, quien destacó que la preocupación máxima se centra ahora en las 100 familias que habitan en la ribera de la ruta provincial número 5.

El fenómeno climático, que ocurre apenas un mes y medio después de otra inundación de menor escala, dejó a la zona rural correntina en una situación de extrema vulnerabilidad. La acumulación de agua se ve agravada por el caudal que desciende desde las secciones rurales ubicadas a 70 kilómetros, que drena directamente hacia el casco urbano.

Un punto central de la crisis es la paralización de una megaobra de dragado en el riachuelo local, la cual se encuentra detenida por un conflicto judicial impulsado por grupos ambientalistas. Buján explicó que esta obra es vital para permitir un desplazamiento más ágil del agua y evitar que la acumulación de basura y arbustos ralentice el drenaje hacia el río Paraná.

"Hoy vemos las consecuencias de tantas familias que están padeciendo lamentablemente por esta situación", afirmó el intendente, quien adelantó que gestionará ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) la reanudación de los trabajos como la solución más próxima.

Según datos oficiales del Observatorio Meteorológico del Inta, las precipitaciones acumuladas durante diciembre alcanzaron valores excepcionales, superando ampliamente el promedio histórico: el acumulado mensual lleva 520 milímetros de lluvia. Triplicó el promedio histórico de diciembre, que es de 173 mm.

El panorama climático no trae alivio inmediato. El pronóstico indica tormentas fuertes al menos hasta el miércoles, con alerta amarilla vigente en la provincia. Ante este escenario, las autoridades locales trabajan en el monitoreo de la evolución del clima y la crecida de los cursos de agua, mientras la población espera que las lluvias cesen y el nivel del agua comience a descender para poder regresar a sus hogares.

Corrientes: desesperada búsqueda de dos turistas que fueron arrastrados por el río

En el marco del temporal que azota a la provincia de Juan Pablo Valdés, dos turistas chubutenses desaparecieron en aguas del río Paraná. Según informó El Litoral, los hombres buscados son Sebastián Vargas, de 35 años, y Facundo Herrera, de 23.

Medios locales confirmaron que los dos turistas de Comodoro Rivadavia desaparecieron este sábado alrededor de las 19, luego de que se metieran al río junto a un grupo de amigos en la localidad de Ituzaingó. La última vez que fueron vistos fue a la altura del kilómetro 1.450 del Paraná, una zona que no está habilitada para bañistas.

Por estas horas, hay un amplio operativo de rescate desplegado por personal de Prefectura y de la Policía local. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Eugenio Balbastro.