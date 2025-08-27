Canelo sufrió un revés inesperado en el boxeo antes de pelear vs. Terence Crawford

Boxeo: revés impensado para Canelo antes de la pelea con Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez sufrió un inesperado golpazo a poco más de dos semanas de su combate contra Terence Crawford en Las Vegas que el mundo del boxeo espera. El tapatío se encuentra entrenando duramente para este compromiso que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre en el Alliegant Stadiumd de la mencionada ciudad de Estados Unidos pero se encontró con un problema de último momento. El mismo tiene que ver con un cruce que tuvo con otro púgil que también peleará dentro de poco tiempo.

El nacido en Guadalajara que cuenta con 63 triunfos (39 por KO), 2 derrotas y la misma cantidad de empates expondrá sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) contra el dueño de casa y se prepara para ello arduamente. Para ello, realizó una sesión de sparring contra el también estadounidense Jaron Ennis, quien en pocas semanas se subirá al cuadrilátero. Sin embargo, lo que no se esperaba el mexicano fue el revés que tuvo mientras chocaba guantes con él, quien el 11 de octubre se cruzará con Uisma Lima por una eliminatoria mundialista.

El sparring de Canelo con Ennis que casi termina mal

Una de las imágenes del tapatío que no tardó en hacerse viral fue la que compartió junto al exrepresentante de la categoría welter hace algunas horas. En la misma se lo ve con su ojo izquierdo casi cerrado, posiblemente debido a un golpe por parte de Ennis que impactó de lleno. Claro que, el oriundo de Guadalajara tendrá el tiempo suficiente como para recuperarse más allá de este imprevisto que igualmente le servirá para estar alerta durante el combate contra Crawford, quien actualmente cuenta con un palmarés de 41 victorias de las cuales 31 fueron por KO y no perdió.

Con respecto a este último, también encendió motores y se entrena de la mejor manera para alcanzar un histórico objetivo a pesar de perder el cetro interino superwelter de la AMB por disposición de dicha entidad. Hasta el momento, el oriundo de Nebraska fue campeón mundial indiscutido en las categorías superligero y welter -todos los cinturones de las entidades más importantes unificados-, pero ahora buscará lograrlo también entre los supermedianos. Por supuesto, antes tendrá la difícil tarea de terminar con el reinado del "Canelo", que continúa como una de las máximas figuras del boxeo en la actualidad.

Canelo Álvarez, con su ojo lastimado tras un sparring

Cuándo es la pelea entre Canelo y Crawford: hora, TV y cómo verla online

La pelea entre el tapatío y el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del tapatío. En cuanto a la transmisión, la misma estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.