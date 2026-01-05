Calor y algo nubosidad en CABA y el Conurbano: así estará el clima este lunes 5 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo será el primer día del año en Buenos Aires y alrededores. Este lunes 5 de enero bajará notablemente la temperatura y se ubicará entre una mínima de 21 grados y una máxima de 29. Mientras que el cielo se encontrará parcialmente nublado todo el día.

El martes 6, en el día laboral previo al fin de semana, también habrá un leve alivio: la temperatura comenzará en 19 grados y subirá hasta alcanzar solo los 27 grados de máxima, mientras que la nubosidad se mantendrá durante todo el día.

Clima más cálido y seco: así será el verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El lunes la temperatura se elevará levemente, recién a mediados de la semana llegarán las lluvias

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.