Una cadena japonesa de sushi paga la cifra récord por un atún en una subasta de Año Nuevo

Un atún rojo de 243 kilogramos se subastó por un récord de 510 millones de yenes (3,24 millones de dólares) en Tokio

Un restaurante de sushi japonés pujó el lunes 510 ‍millones de yenes (3,24 ⁠millones de dólares) por un atún rojo, con diferencia el precio más alto jamás pagado en la subasta anual de Año Nuevo del mercado de pescado Toyosu de Tokio.

Con un peso de 243 kilos, la preciada captura fue a ‌parar a Kiyomura Corp, el ⁠operador en Tokio de ⁠la popular cadena de restaurantes de sushi Sushizanmai.

"Espero que la economía mejore este año. ‍El Gobierno de Takaichi prometió trabajar, trabajar y trabajar, así ⁠que Sushizanmai también trabajará, ‌trabajará y trabajará", dijo Kiyoshi Kimura, jefe de Kiyomura, refiriéndose al Gobierno de Sanae Takaichi, la primera mujer que ocupa la jefatura del ‌Gobierno de ‌Japón, que lleva dos meses y medio en el poder. "Espero que esta puja anime a todo el mundo".

La llamativa puja batió el ​récord anterior del propio Kiyomura de 333,6 millones de yenes en 2019.

"Pensé que (la puja ganadora) sería un poco más baja, tal vez alrededor de 400 millones o 300 millones de yenes, pero resultó ser ‍más de 500 millones", dijo Kimura, conocido como el "Rey del Atún", a los periodistas.

El atún gigante se transportó a la sucursal principal de Sushizanmai, luego se ​cortó en rodajas y se distribuyó a sus restaurantes de todo el país. Los ​platos de atún se venderán a los clientes al precio habitual, dijo ⁠Kimura.

(1 dólar = 157,2300 yenes)

Con información de Reuters