Preocupación en el boxeo por la dolorosa revelación de Mike Tyson: "Morir"

Mike Tyson en el podcast de Katie Miller

Mike Tyson causó un fuerte impacto otra vez en el mundo del boxeo con una declaración que no tardó en hacerse viral. La leyenda del deporte de los puños contó detalles sobre su carrera y lanzó una inesperada revelación sobre todo lo que consumió en la época en la que combatía arriba del ring siendo una de las principales estrellas en su época. Por supuesto, sus palabras en una reciente entrevista rápidamente trascendieron a través de las redes sociales.

El excampeón mundial de los pesados participó del Katie Miller Podcast, sitio donde no sólo contó que tomó fentanilo, sino que también otras sustancias. A su vez, reveló que está lejos de querer volver a esa vida en la que no la pasó nada bien. Una de las frases más llamativas que "Iron Mike" dejó en la nota tiene que ver con lo que generó aquel fármaco en su organismo mientras se desempeñaba en la disciplina en la que brilló.

Las impactantes declaraciones de Mike Tyson sobre la vida y la muerte

Acerca de lo que causó el fentanilo en su organismo, Tyson contó que "solía usarlo para el dedo del pie. Era como la heroína, una vez que pasa el efecto empiezas a sentir síntomas de abstinencia, a vomitar como si estuvieras tomando heroína", sostuvo en la mencionada charla". Por otro lado, contó que en su momento "nadie lo conocía" y "era ilegal si entraba en mí sangre". Claro que, no es la primera vez que habla de drogas o sobre lo que consumió a lo largo de su carrera, ya que en 2020 también se refirió a este tema y contó que estuvo muy cerca de la muerte.

"No me quiero morir. Estuve al borde de la muerte porque soy un alcóholico empedernido. No he bebido ni consumido en los últimos seis días y para mí eso es un milagro", esbozó el estadounidense en una charla con The Fight Network en noviembre de aquel año cuando también se enfrentó a Roy Jones Jr. en un duelo de exhibición que significó su regreso al cuadrilátero tras varios años de inactividad. Luego se presentó contra Jake Paul en noviembre del 2024 y ahora está muy cerca de pelear con Floyd Mayweather, aunque todavía no está confirmado oficialmente si este cruce finalmente se llevará a cabo.

Preocupación en el boxeo por lo que reveló Mike Tyson

El anuncio oficial de Floyd Mayweather vs. Tyson para 2026

Según aseguró "The Money" por medio de un posteo, el duelo entre ambos históricos será el año próximo y constará de una "exhibición especial" promovida justamente por su empresa. La publicación, que muestra a ambos protagonistas moviéndose por medio de Inteligencia Artificial, además cuenta con un mensaje por parte del exvencedor del "Chino" Maidana donde escribió: "No temo a ningún hombre sino a DIOS. ¡Vamos por ello!".

En cuanto a la carrera de "Iron Mike", después de la derrota contra Jake Paul el año pasado cuenta con un total de 50 victorias (44 por KO) y 7 derrotas. Además, fue campeón mundial de los pesados y protagonizó grandes duelos contra otros históricos a lo largo de su extensa y exitosa carrera en el boxeo.