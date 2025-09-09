Impacto en el boxeo: Canelo confirmó la fecha de su retiro antes de pelear con Crawford

Impacto en el boxeo: Canelo confirmó su retiro antes de pelear con Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez anunció su retiro del boxeo en la antesala de la pelea de este sábado 13 de septiembre contra Terence Crawford en Las Vegas. El tapatío dueño de todos los títulos de la categoría supermediano habló recientemente y no sólo confirmó cuándo colgará los guantes, sino también lo que hará una vez que deje la actividad en la que hizo historia. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender más aún sabiendo la cercanía al esperado combate ante el estadounidense.

El nacido en Guadalajara dialogó con CNN acerca de su futuro en el deporte de los puños y sorprendió a más de uno al hablar de lo que se viene. Si bien en algún momento ya habló de su alejamiento de los cuadriláteros, esta vez fue aún más preciso con respecto a la fecha y no dejó dudas. Además, dio detalles de dónde le gustaría hacer sus últimas presentaciones antes de abandonar el boxeo de manera definitiva.

Canelo anunció la fecha de su retiro del boxeo

"No pienso apresurarlo. En dos años creo que sería el momento ideal, a los 37 años. También tengo metas fuera del boxeo", aseguró el tapatío en la mencionada entrevista en la que además agregó que quiere enfocarse en las peleas y "ya llegará el momento de disfrutar de la familia". Por otro lado, Álvarez contó que quiere pelear en Japón y en Inglaterra, por lo que todo indica que no dejará de subirse al ring gane o pierda contra Crawford este sábado 13 de septiembre. En este duelo, el mexicano es el principal favorito, pero no puede confiarse contra el dueño de casa que fue campeón indiscutido en dos categorías y sueña con terminar con su reinado ante los ojos del mundo.

Acerca de su futuro una vez que cuelgue los guantes, "Canelo" también dio detalles y aseguró que le gustaría ser promotor tanto para ayudar como para enseñarle a los boxeadores no sólo a manejar su carrera y sus negocios. "Siempre aparecerá alguien y me encantaría apoyarlo", agregó el oriundo de Guadalajara en diálogo con CNN. De lo que aún no hay certezas es de quién será su siguiente rival y cómo seguirá su exitosa carrera en la que ya lleva 63 victorias (39 por KO), 2 empates y la misma cantidad de derrotas siendo -al menos hasta antes del combate- el campeón absoluto de la división supermediano.

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre en Las Vegas

Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez y Crawford: hora, TV y cómo verlo online por Netflix

La pelea entre el tapatío y el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del mexicano. En cuanto a la transmisión, la misma estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.