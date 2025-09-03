Polémica en el boxeo por lo que dijo Canelo Álvarez sobre Terence Crawford: "Un carajo"

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford, el sábado 13 de septiembre

Saúl "Canelo" Álvarez se medirá contra Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Alliegant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, en uno de los combates más esperados por el mundo del boxeo. El mexicano encendió la previa con un picante comentario sobre el púgil que será local y le marcó el ring poco más de una semana antes del duelo. Por supuesto, los dichos del tapatío rápidamente trascendieron teniendo en cuenta la cercanía de la pelea.

El actual campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) expondrá todos sus cinturones y tiene en claro que se verá las caras con un rival complicado. Sin embargo, se encargó de ningunearlo en sus declaraciones en una reciente entrevista con Central Fox de México. Claro que, ahora deberá defender arriba del cuadrilátero lo que dijo con sus palabras que fue por demás polémico.

Sorpresa en el boxeo: Canelo Álvarez encendió la polémica antes de pelear con Crawford

"Me importa el carajo. Siento que soy el mejor y eso es todo. No me concentro en lo que diga la gente, soy el mejor en lo que hago y amo el boxeo", esbozó el mexicano dejando en claro que hace oídos sordos a cualquier tipo de crítica de las que recibe por su rendimiento. Es que en las últimas semanas, algunos referentes del deporte de los puños cuestionaron su nivel en las recientes peleas en las que no ganó por la vía rápida como sí lo hizo en otro momento de su carrera.

A su vez, el tapatío aseguró que "será la pelea más grande de la historia del boxeo porque todos van a verla", haciendo referencia a que saldrá vía Netflix el próximo sábado 13 de septiembre y sin dudas es uno de los combates más esperados. Es que el nacido en Guadalajara expondrá sus cinturones ante un boxeador que ya fue campeón unificado en dos categorías y buscará hacer historia con una más justamente contra el mexicano.

Canelo Álvarez, focalizado en Crawford para la pelea de este 13 de septiembre

Más allá del mensaje picante para Terence Crawford, Canelo también destacó su nivel: "Es uno de los mejores boxeadores libra por libra. También ha conseguido un montón de cosas. Un mexicano contra un boxeador estadounidense siempre es grande. Va a ser diferente para él. Vamosa ver cómo maneja eso". Por otro lado, lo comparó con William Scull, a quien le ganó con comodidad hace algunos meses atrás y esbozó: "Para tener una buena pelea se necesitan dos buenos boxeadores. Boxear es tirar, meterte, moverse de diferentes maneras, tirar golpes. Cuando tú tienes un boxeador como Scull, no es la pelea que uno quiere. Es muy difícil un estilo así".

Por último, el tapatío no desvía la mira de su principal objetivo que es ganarle a un rival que lo espera hace tiempo y quiere ganarle sin dejar dudas. Por esto, afirmó: "Estoy 100 por ciento concentrado en Crawford. No estoy pensando en vacaciones ni nada más. Estoy concentrado en él y veremos. Soy especial y lo esnetí desde qye empecé. Es muy buen boxeador, inteligente y disciplinado pero yo también lo soy. Hay una buena diferencia entre buenos boxeadores y de élite".

El presente de Canelo y Crawford de cara a la pelea

El nacido en Guadalajara llega como el principal favorito a quedarse con la victoria con sus 63 victorias (39 por KO), 2 derrotas y la misma cantidad de empates contra un contrincante que no será nada fácil. Crawford, por su parte, se mantiene invicto con un total de 41 triunfos en la misma cantidad de peleas de las cuales 31 fueron por la vía rápida. A su vez, fue campeón unificado en las categorías superligero y welter, mientras que el tapatío sólo lo es de los supermedianos.

Cuándo es la pelea de boxeo entre Canelo y Crawford: hora, TV y cómo verla online

La pelea entre el tapatío y el estadounidense se desarrollará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. En el mismo estarán en juego los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que están en poder del tapatío. En cuanto a la transmisión, la misma estará a cargo de Netflix y seguramente será después de la medianoche de la mencionada fecha.